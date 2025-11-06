Практика судів
Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в оборонних технологіях

21:56, 6 листопада 2025
За словами Шмигаля, Швеція інвестує в український ОПК та розглядає постачання Gripen.
Міністр оборони України Денис Шмигаль і міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписали у Стокгольмі лист про наміри щодо партнерства у сфері інноваційних оборонних технологій.

За словами Шмигаля, угода відкриває можливості для залучення шведських інвестицій і технологій до українського оборонно-промислового комплексу, сприяючи новим форматам кооперації та інтеграції України в європейський інноваційно-промисловий простір.

Шмигаль подякував Швеції за підтримку з початку війни, зазначивши, що країна надала Україні понад $9 млрд допомоги. Швеція також планує виділити близько $8 млрд у 2026–2027 роках на військову підтримку. «Вдячні за долучення до ініціативи PURL. Цінуємо участь у «данській моделі», завдяки якій змогли спрямувати Збройним Силам України 400 ударних deep-strike», — додав він.

Під час переговорів із шведським Міноборони Шмигаль обговорив розвиток повітряних спроможностей України, зокрема потенційні постачання літаків Gripen. Він також запропонував спільну розробку зенітно-ракетних перехоплювачів і виробництво радарів, наголосивши на потребі посилення ППО України додатковими ракетами. «Будемо вдячні за надання додаткових ракет до наших систем», — підсумував міністр.

