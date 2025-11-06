Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных технологий

По словам Шмыгаля, Швеция инвестирует в украинский ОПК и рассматривает поставки Gripen.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Швеции Пол Йонсон подписали в Стокгольме письмо о намерениях по партнерству в сфере инновационных оборонных технологий.

По словам Шмыгаля, соглашение открывает возможности для привлечения шведских инвестиций и технологий в украинский оборонно-промышленный комплекс, способствуя новым формам кооперации и интеграции Украины в европейское инновационно-промышленное пространство.

Шмыгаль поблагодарил Швецию за поддержку с начала войны, отметив, что страна предоставила Украине более $9 млрд помощи. Швеция также планирует выделить около $8 млрд в 2026–2027 годах на военную поддержку. «Благодарны за присоединение к инициативе PURL. Ценим участие в «датской модели», благодаря которой смогли направить Вооруженным Силам Украины 400 ударных deep-strike», — добавил он.

Во время переговоров со шведским Минобороны Шмыгаль обсудил развитие воздушных возможностей Украины, в частности потенциальные поставки самолетов Gripen. Он также предложил совместную разработку зенитно-ракетных перехватчиков и производство радаров, отметив необходимость усиления ПВО Украины дополнительными ракетами. «Будем благодарны за предоставление дополнительных ракет для наших систем», — подытожил министр.

