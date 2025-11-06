Практика судів
Кому виплатять 50 тисяч гривень при народжені дитини – є умова

23:20, 6 листопада 2025
З 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини.
З 1 січня 2026 року в Україні вступає в силу новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини.

Як повідомила Перша заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець в ефірі телеканалу «Інтер», 50 тисяч гривень будуть виплачуватися одноразово, і ця сума буде доступна лише для матерів, які народили після 1 січня 2026 року.

«Всі інші види виплат будуть гарантовані для дітей, яким на 1 січня 2026 року не виповнилося одного року», — зазначила Людмила Шемелинець.

Вона також уточнила, що батьки дітей, яким на 1 січня 2026 року не виповнилося одного року, матимуть право на отримання допомоги в розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку.

Крім того, після досягнення дитиною одного року, сім'ї зможуть отримати виплати за програмою «єЯсла».

