Кому выплатят 50 тысяч гривен при рождении ребенка — есть условие

С 2026 года в Украине вводится новый порядок выплат государственной помощи при рождении ребенка.

Как сообщила Первая заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец в эфире телеканала «Интер», 50 тысяч гривен будут выплачиваться единовременно, и эта сумма будет доступна только для матерей, которые родили после 1 января 2026 года.

«Все остальные виды выплат будут гарантированы для детей, которым на 1 января 2026 года не исполнилось одного года», — отметила Людмила Шемелинец.

Она также уточнила, что родители детей, которым на 1 января 2026 года не исполнилось одного года, смогут получить помощь в размере 7 тысяч гривен до достижения ребенком однолетнего возраста.

Кроме того, после достижения ребенком одного года, семьи смогут получать выплаты по программе «еЯсли».

