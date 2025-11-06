Чоловік переказав собі 39 тисяч гривень через незакритий банківський додаток — як його покарав суд

Чоловік здійснив два перекази на власний рахунок - 10 тисяч та 29 тисяч гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернівцях перед судом постав чоловік, який чоловік переказав собі 39 тисяч гривень через незакритий банківський додаток у телефоні, який знайшов біля магазину.

Як повідомив Чернівецький апеляційний суд, 31-річний засуджений знайшов біля магазину в м.Чернівці мобільний телефон, що належав місцевому мешканцю.

Скориставшись тим, що банківський додаток «Приват24» на смартфоні був відкритий, він здійснив два перекази на власний рахунок - 10 тисяч та 29 тисяч гривень.

Вироком Чернівецького районного суду м. Чернівців чоловік був визнаний винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд призначив йому покарання із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі.

Не погодившись із рішенням суду, засуджений подав апеляційну скаргу, в якій просив призначити йому покарання з випробувальним строком, посилаючись на визнання вини та щире каяття.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду, перевіривши доводи скарги та матеріали кримінального провадження, дійшла висновку, що вирок є законним і обґрунтованим, а призначене покарання відповідає ступеню тяжкості злочину.

Тож апеляційну скаргу суд залишив без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.