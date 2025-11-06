Мужчина перевел себе 39 тысяч гривен через незакрытое банковское приложение — как его наказал суд

Мужчина осуществил два перевода на свой счет — 10 тысяч и 29 тысяч гривен.

В Черновцах судил мужчину, который перевел себе 39 тысяч гривен через незакрытое банковское приложение на телефоне, который он нашел возле магазина.

Как сообщил Черновицкий апелляционный суд, 31-летний осужденный нашел возле магазина в городе Черновцы мобильный телефон, который принадлежал местному жителю.

Воспользовавшись тем, что банковское приложение «Приват24» на смартфоне было открыто, он совершил два перевода на свой собственный счет — 10 тысяч и 29 тысяч гривен.

Приговором Черновицкого районного суда города Черновцы мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения).

Суд назначил ему наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы.

Не согласившись с решением суда, осужденный подал апелляционную жалобу, в которой просил назначить ему наказание с испытательным сроком, ссылаясь на признание вины и искреннее раскаяние.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда, проверив доводы жалобы и материалы уголовного производства, пришла к выводу, что приговор является законным и обоснованным, а назначенное наказание соответствует степени тяжести преступления.

Таким образом, апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменений.

