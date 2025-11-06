Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчина перевел себе 39 тысяч гривен через незакрытое банковское приложение — как его наказал суд

23:39, 6 ноября 2025
Мужчина осуществил два перевода на свой счет — 10 тысяч и 29 тысяч гривен.
Мужчина перевел себе 39 тысяч гривен через незакрытое банковское приложение — как его наказал суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновцах судил мужчину, который перевел себе 39 тысяч гривен через незакрытое банковское приложение на телефоне, который он нашел возле магазина.

Как сообщил Черновицкий апелляционный суд, 31-летний осужденный нашел возле магазина в городе Черновцы мобильный телефон, который принадлежал местному жителю.

Воспользовавшись тем, что банковское приложение «Приват24» на смартфоне было открыто, он совершил два перевода на свой собственный счет — 10 тысяч и 29 тысяч гривен.

Приговором Черновицкого районного суда города Черновцы мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения).

Суд назначил ему наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы.

Не согласившись с решением суда, осужденный подал апелляционную жалобу, в которой просил назначить ему наказание с испытательным сроком, ссылаясь на признание вины и искреннее раскаяние.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда, проверив доводы жалобы и материалы уголовного производства, пришла к выводу, что приговор является законным и обоснованным, а назначенное наказание соответствует степени тяжести преступления.

Таким образом, апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда Черновцы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва