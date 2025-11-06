Практика судів
Чехія може скоротити військову допомогу Україні після зміни уряду

21:50, 6 листопада 2025
Лідер коаліції Філіп Турек заявив про пріоритет «дипломатії замість зброї».
Чехія може скоротити військову допомогу Україні після зміни уряду
Фото: EPA
Майбутній уряд Чехії розглядає можливість скорочення військової допомоги Україні після формування нової коаліції. Про це заявив Філіп Турек, лідер правопопулістської партії «Автомобілісти» (Мотористи), який може стати міністром закордонних справ, пише Politico.

Чехія, один із найактивніших союзників України, може припинити постачання зброї та боєприпасів київським силам, коли новий уряд візьме владу найближчими тижнями. Турек, чия партія, заснована 2022 року, здобула шість мандатів на виборах минулого місяця, наголосив, що уряд дотримуватиметься зобов’язань перед НАТО та міжнародним правом. «Пріоритетом стане дипломатія для припинення війни в Україні та зменшення ризиків для Європи, з переходом від військової допомоги з національного бюджету до гуманітарної та фокусом на безпеку Чехії», — заявив він.

Турек є ключовим союзником кандидата в прем’єри Андрея Бабіша з партії ANO, який раніше сумнівався в програмі постачання Україні артилерійських снарядів, але після виборів уникає чітких заяв. Бабішу доручено сформувати уряд протягом місяця, але президент Петр Павел може заблокувати кандидатуру Турека через розслідування щодо його провокаційних дописів у соцмережах.

Екс-міністр закордонних справ Ян Ліпавський, чия партія програла вибори, розкритикував позицію коаліції: «Обмеження допомоги Україні — це подарунок російським солдатам на фронті. У заявах нової коаліції немає слова «Росія» чи згадки про агресію Кремля. Це підриває безпеку Чехії».

Турек додав, що уряд контактуватиме з Москвою «прагматично, захищаючи національні інтереси», уникаючи ескалації, яка загрожує енергетичній та економічній стабільності. Хоча Чехія може змінити пріоритети допомоги, головний план ЄС на 2026 рік для Києва залежить від заморожених російських активів у Бельгії, і позиція Праги щодо цього кроку невідома.

уряд війна Чехія військова допомога

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
