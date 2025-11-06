Практика судов
Чехия может сократить военную помощь Украине после смены правительства

21:50, 6 ноября 2025
Лидер коалиции Филипп Турек заявил о приоритете «дипломатии вместо оружия».
Фото: EPA
Будущее правительство Чехии рассматривает возможность сокращения военной помощи Украине после формирования новой коалиции. Об этом заявил Филипп Турек, лидер правопопулистской партии «Автомобилисты» (Мотоциклисты), который может стать министром иностранных дел, пишет Politico.

Чехия, один из самых активных союзников Украины, может прекратить поставки оружия и боеприпасов киевским силам, когда новое правительство придет к власти в ближайшие недели. Турек, чья партия, основанная в 2022 году, получила шесть мандатов на выборах в прошлом месяце, подчеркнул, что правительство будет соблюдать обязательства перед НАТО и международным правом. «Приоритетом станет дипломатия для прекращения войны в Украине и уменьшения рисков для Европы, с переходом от военной помощи из национального бюджета к гуманитарной и фокусом на безопасность Чехии», — заявил он.

Турек является ключевым союзником кандидата в премьеры Андрея Бабиша из партии ANO, который ранее сомневался в программе поставок Украине артиллерийских снарядов, но после выборов избегает четких заявлений. Бабишу поручено сформировать правительство в течение месяца, но президент Петр Павел может заблокировать кандидатуру Турека из-за расследования в отношении его провокационных постов в соцсетях.

Экс-министр иностранных дел Ян Липавский, чья партия проиграла выборы, раскритиковал позицию коалиции: «Ограничение помощи Украине — это подарок российским солдатам на фронте. В заявлениях новой коалиции нет слова «Россия» или упоминания об агрессии Кремля. Это подрывает безопасность Чехии».

Турек добавил, что правительство будет контактировать с Москвой «прагматично, защищая национальные интересы», избегая эскалации, которая угрожает энергетической и экономической стабильности. Хотя Чехия может изменить приоритеты помощи, главный план ЕС на 2026 год для Киева зависит от замороженных российских активов в Бельгии, и позиция Праги по этому шагу неизвестна.

правительство война Чехия военная помощь

