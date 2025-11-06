ЄС і Україна готують спільну стратегію повернення українців після завершення тимчасового захисту

Україна та ЄС узгоджують підхід до завершення дії тимчасового захисту українців та їхнього повернення додому.

Як відомо, Європейський Союз та країни-члени продовжили тимчасовий захист українців до березня 2027 року, що дало мільйонам людей стабільність і відчуття безпеки. Але, як вказала заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська, зараз обидві сторони входять у нову фазу – планування подальших кроків, які мають бути передбачуваними, справедливими і ґрунтуватися на повазі до вибору людей.

На 45-му засіданні Платформи солідарності з Україною, організованому Європейською комісією, учасники обговорили координований підхід до завершення дії тимчасового захисту для українців у ЄС. Захід відбувся за участі Спеціальної представниці ЄС з питань українців Ільви Йоганссон, представників Єврокомісії, урядів держав-членів ЄС та міжнародних організацій.

Як вказують у Мінсоцполітики, основна увага була зосереджена на тому, як забезпечити плавний і справедливий перехід після завершення дії директиви про тимчасовий захист, продовженої до березня 2027 року.

Ілона Гавронська підкреслила, що нині сторони входять у нову фазу співпраці — планування подальших кроків, які мають бути передбачуваними, справедливими і ґрунтуватися на повазі до вибору людей.

Окремий акцент заступниця Міністра зробили на ролі українських громад, які стануть будуть ключовими партнерами у процесі реінтеграції тих, хто вирішить повернутися додому.

«Наш пріоритет – посилення спроможності українських громад приймати і підтримувати тих, хто повертається. Ми вітаємо підхід, за якого програми, розроблені у співпраці з європейськими партнерами, спрямовуватимуть ресурси на розвиток місцевих послуг, створення житла, робочих місць і умов для соціальної згуртованості та інтеграції. Це підхід, від якого виграють усі сторони», — підкреслила Гавронська.

Вона також представила концепцію Мережі єдності — інфраструктури, яка до кінця 2026 року має об’єднати всі країни ЄС. У межах цієї ініціативи новостворені Центри єдності та вже діючі громадські організації українців за кордоном забезпечуватимуть інформаційну, консультаційну та психологічну підтримку під час підготовки до повернення.

«Нам потрібна підтримка Європейської комісії та держав-членів ЄС – щоб допомогти забезпечити сталість діяльності українських громадських організацій за кордоном, аби вони могли зміцнювати свій потенціал і продовжувати допомагати українцям, які планують повернення додому», — наголосила заступниця Міністра.

Зі свого боку, Ільва Йоганссон окреслила бачення ЄС щодо нової фази співпраці. За її словами, Європейський Союз входить у нову фазу співпраці з Україною, яка має бути спрямована не лише на захист, а й на відновлення та повернення:

«Ми и переходимо від захисту до партнерства. Від захисту людей, які втікали від війни, до підтримки майбутнього України. Ми знаємо, що кожен українець, де б він не перебував – у державах-членах ЄС, у світі чи в самій Україні – важливий для своєї країни. А наша спільна мета – допомогти людям залишатися на зв’язку з Україною, її мовою та культурою, а також готуватися до повернення і відновлення».

За словами посадовиці, нині близько 4,3 мільйона українців користуються правом на тимчасовий захист у країнах Євросоюзу.

