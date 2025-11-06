ЕС и Украина готовят совместную стратегию возвращения украинцев после завершения временной защиты

Украина и ЕС согласовывают подход к завершению действия временной защиты украинцев и их возвращению домой.

Как известно, Европейский Союз и страны-члены продлили временную защиту украинцев до марта 2027 года, что дало миллионам людей стабильность и чувство безопасности. Однако, как отметила заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская, сейчас обе стороны входят в новую фазу – планирование дальнейших шагов, которые должны быть предсказуемыми, справедливыми и основываться на уважении к выбору людей.

На 45-м заседании Платформы солидарности с Украиной, организованном Европейской комиссией, участники обсудили скоординированный подход к завершению действия временной защиты для украинцев в ЕС. Мероприятие прошло при участии Специального представителя ЕС по вопросам украинцев Ильвы Йоханссон, представителей Еврокомиссии, правительств стран-членов ЕС и международных организаций.

Как указывают в Минсоцполитики, основное внимание было сосредоточено на том, как обеспечить плавный и справедливый переход после завершения действия директивы о временной защите, продленной до марта 2027 года.

Илона Гавронская подчеркнула, что сейчас стороны входят в новую фазу сотрудничества — планирование дальнейших шагов, которые должны быть предсказуемыми, справедливыми и основываться на уважении к выбору людей.

Отдельный акцент заместитель Министра сделала на роли украинских общин, которые станут ключевыми партнерами в процессе реинтеграции тех, кто решит вернуться домой.

«Наш приоритет – укрепление способности украинских общин принимать и поддерживать тех, кто возвращается. Мы приветствуем подход, при котором программы, разработанные в сотрудничестве с европейскими партнерами, будут направлять ресурсы на развитие местных услуг, создание жилья, рабочих мест и условий для социальной сплоченности и интеграции. Это подход, от которого выигрывают все стороны», — подчеркнула Гавронская.

Она также представила концепцию Сети единства — инфраструктуры, которая к концу 2026 года должна объединить все страны ЕС. В рамках этой инициативы новосозданные Центры единства и уже действующие общественные организации украинцев за рубежом будут обеспечивать информационную, консультационную и психологическую поддержку при подготовке к возвращению.

«Нам нужна поддержка Европейской комиссии и государств-членов ЕС – чтобы помочь обеспечить устойчивость деятельности украинских общественных организаций за рубежом, чтобы они могли укреплять свой потенциал и продолжать помогать украинцам, планирующим возвращение домой», — отметила заместитель Министра.

Со своей стороны, Ильва Йоханссон обозначила видение ЕС относительно новой фазы сотрудничества. По ее словам, Европейский Союз входит в новую фазу взаимодействия с Украиной, которая должна быть направлена не только на защиту, но и на восстановление и возвращение:

«Мы переходим от защиты к партнерству. От защиты людей, которые бежали от войны, к поддержке будущего Украины. Мы знаем, что каждый украинец, где бы он ни находился – в странах ЕС, в мире или в самой Украине – важен для своей страны. А наша общая цель – помочь людям оставаться на связи с Украиной, ее языком и культурой, а также готовиться к возвращению и восстановлению».

В частности, она подчеркнула, что Украина совместно с европейскими партнерами координирует дальнейшие шаги, чтобы этот процесс был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

«Наша совместная работа с ЕС относительно будущих изменений для украинцев базируется на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве. Единство — это о поддержании связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за границей активно участвуют в жизни стран, которые их приютили, а не являются для них бременем», — отметила заместитель Министра.

По словам должностного лица, сейчас около 4,3 миллиона украинцев пользуются правом на временную защиту в странах Европейского Союза.

