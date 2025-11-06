Практика судів
  1. В Україні

Голосовий ШІ з’явиться у Дії та інших сервісах – Мінцифри

21:45, 6 листопада 2025
ШІ-технології інтегрують у «Дію», «Мрію» та «Дія.Освіта» для спрощення держпослуг.
Голосовий ШІ з’явиться у Дії та інших сервісах – Мінцифри
Фото: freepik.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації та британська компанія ElevenLabs домовилися про розширення партнерства, щоб інтегрувати голосовий штучний інтелект (ШІ) у державні сервіси. Про це повідомили в Мінцифри.

«Спілкування з державою має бути таким же простим, як розмова в месенджері. Тому плануємо інтегрувати голосовий штучний інтелект у «Дію» та інші сервіси. У цьому нам допоможе ElevenLabs — світовий лідер у сфері голосового ШІ та багатомовних голосових агентів», — зазначили в міністерстві.

Основний напрям співпраці — використання передових голосових ШІ-технологій і агентивних рішень компанії для спрощення доступу до держпослуг. Громадяни зможуть отримувати консультації та послуги, просто озвучуючи запити в чаті. Технології ElevenLabs уже застосовуються: перший продукт — відтворення голосу міністра Михайла Федорова для його цифрового двійника.

«Розширюємо співпрацю з компанією й плануємо інтегрувати інноваційні голосові технології в Дію, Мрію та Дія.Освіта. Ми збудували найзручнішу цифрову державу у світі з 23+ млн користувачів у Дії. Тепер прагнемо увійти до трійки лідерів у сфері ШІ до 2030 року, рухаючись до проактивної «агентивної держави», — повідомили в Мінцифри.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія Міністерство цифрової трансформації ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області