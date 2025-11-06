Голосовий ШІ з’явиться у Дії та інших сервісах – Мінцифри

ШІ-технології інтегрують у «Дію», «Мрію» та «Дія.Освіта» для спрощення держпослуг.

Міністерство цифрової трансформації та британська компанія ElevenLabs домовилися про розширення партнерства, щоб інтегрувати голосовий штучний інтелект (ШІ) у державні сервіси. Про це повідомили в Мінцифри.

«Спілкування з державою має бути таким же простим, як розмова в месенджері. Тому плануємо інтегрувати голосовий штучний інтелект у «Дію» та інші сервіси. У цьому нам допоможе ElevenLabs — світовий лідер у сфері голосового ШІ та багатомовних голосових агентів», — зазначили в міністерстві.

Основний напрям співпраці — використання передових голосових ШІ-технологій і агентивних рішень компанії для спрощення доступу до держпослуг. Громадяни зможуть отримувати консультації та послуги, просто озвучуючи запити в чаті. Технології ElevenLabs уже застосовуються: перший продукт — відтворення голосу міністра Михайла Федорова для його цифрового двійника.

«Розширюємо співпрацю з компанією й плануємо інтегрувати інноваційні голосові технології в Дію, Мрію та Дія.Освіта. Ми збудували найзручнішу цифрову державу у світі з 23+ млн користувачів у Дії. Тепер прагнемо увійти до трійки лідерів у сфері ШІ до 2030 року, рухаючись до проактивної «агентивної держави», — повідомили в Мінцифри.

