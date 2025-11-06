Голосовой ИИ появится в «Дії» и других сервисах – Минцифры

ИИ-технологии интегрируют в «Дію», «Мрію» и «Дія.Освіта» для упрощения госуслуг.

Фото: freepik.com

Министерство цифровой трансформации и британская компания ElevenLabs договорились о расширении партнерства, чтобы интегрировать голосовой искусственный интеллект (ИИ) в государственные сервисы. Об этом сообщили в Минцифры.

«Общение с государством должно быть таким же простым, как разговор в мессенджере. Поэтому планируем интегрировать голосовой искусственный интеллект в «Дію» и другие сервисы. В этом нам поможет ElevenLabs — мировой лидер в сфере голосового ИИ и многоязычных голосовых агентов», — отметили в министерстве.

Основное направление сотрудничества — использование передовых голосовых ИИ-технологий и агентивных решений компании для упрощения доступа к госуслугам. Граждане смогут получать консультации и услуги, просто озвучивая запросы в чате. Технологии ElevenLabs уже применяются: первый продукт — воспроизведение голоса министра Михаила Федорова для его цифрового двойника.

«Расширяем сотрудничество с компанией и планируем интегрировать инновационные голосовые технологии в Дию, Мрію и Дія.Освіта. Мы построили самое удобное цифровое государство в мире с 23+ млн пользователей в Действии. Теперь стремимся войти в тройку лидеров в сфере ИИ к 2030 году, двигаясь к проактивному «агентивному государству», — сообщили в Минцифры.

