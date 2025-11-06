У КСУ відбулися засідання Першого і Другого сенатів та колегій суддів

КСУ розглянув десятки справ за конституційними скаргами.

Перший сенат на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:

Гасяка Віталія Валерійовича, Диняка Сергія Васильовича, Маклашевського Віталія Вікторовича щодо конституційності частини першої статті 14.1, частини другої статті 132.1, частини восьмої статті 258, частини четвертої статті 279.5 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Плескача В’ячеслава Юрійовича щодо конституційності частини шостої статті 45 Закону України ,,Про адвокатуру та адвокатську діяльність“.

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Перший сенат на засіданні розглядав питання щодо відкриття конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами. За результатами розгляду Перший сенат відкрив конституційне провадження у справі за конституційною скаргою Вовка Павла Вячеславовича щодо конституційності пункту 61 розділу ХІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“. Водночас відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кравчука Олександра Васильовича щодо конституційності абзацу дванадцятого пункту 2 частини четвертої статті 374 Кримінального процесуального кодексу України.

Розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Пінчук Надії Василівни щодо конституційності пункту „є“ статті 3 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ Перший сенат продовжить на одному з наступних засідань.

Перший сенат на засіданні постановив Ухвалу про розгляд справи у формі письмового провадження за конституційною скаргою Тимошенка Олега Івановича щодо конституційності частини першої статті 233 Кодексу законів про працю України.

Також Перший сенат на одному з наступних засідань продовжить розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Арустамяна Ашота Едуардовича щодо конституційності окремого припису пункту 1 частини першої статті 2 Закону України „Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України“.

Другий сенат на відкритих частинах пленарних засідань у формі письмового провадження розглядав справи за конституційними скаргами:

Товариства з обмеженою відповідальністю „Меріста“ щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин третьої, четвертої статті 5 Господарського процесуального кодексу України, пункту 7 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності“;

Самборської Тетяни Леонідівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 309, пункту 2 частини другої статті 428 Кримінального процесуального кодексу України;

Горобця Артура Валерійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 76 Кримінального процесуального кодексу України;

Сивухіна Григорія Сергійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України;

Масюка Петра Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих приписів статті 117 Кодексу законів про працю України.

Суд дослідив матеріали справ на відкритих частинах і перейшов до закритих частин пленарних засідань для ухвалення рішень.

Другий сенат на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:

Приходька Віктора Валерійовича щодо конституційності абзацу першого пункту 13-1 розділу XV „Прикінцеві положення“ Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“, абзацу сімдесятого підпункту 27 пункту 19 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій“;

Представництва „АНДРІТЗ ГАЙДРО ГмбХ“ щодо конституційності приписів пункту 120.1.1 статті 120.1 Податкового кодексу України.

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Цього ж дня відбулися засідання колегій суддів Першого і Другого сенатів, на яких судді розглядали питання щодо відкриття конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами.

За результатами розгляду Перша колегія суддів Першого сенату відкрила конституційні провадження у справах за конституційними скаргами:

Арсірія Руслана Олександровича щодо конституційності Закону України „Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду“ зі змінами, Закону України «Про внесення зміни до розділу ХІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“»;

Кармазіна Олександра Анатолійовича щодо конституційності Закону України „Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду“ зі змінами, Закону України «Про внесення зміни до розділу ХІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“».

Питання, пов’язані з конституційними провадженнями у цих справах, судді розглянуть на засіданні Першого сенату.

Колегія суддів на одному з наступних засідань продовжить розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю „АВТОІМПЕРІЯ-М“ щодо конституційності абзацу першого частини третьої статті 23 Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697‒VII.

Друга колегія суддів Першого сенату відмовила (остаточно) у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

Зубова Олександра Сергійовича щодо конституційності частини четвертої, пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України;

Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморський рибний порт“ щодо конституційності частин третьої, четвертої статті 5 Господарського процесуального кодексу України, підпункту 1 пункту 5 розділу І та пункту 7 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності“ від 13 травня 2020 року № 590–ІХ;

Щукіна Андрія Вікторовича щодо конституційності частини другої статті 303 Кримінального процесуального кодексу України;

Бражника Максима Ігоровича щодо конституційності пункту 1 частини другої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України.

Перша колегія суддів Другого сенату відмовила (остаточно) у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Плетньова Романа Вікторовича щодо конституційності частин першої, п'ятої, шостої статті 232 Кримінального процесуального кодексу України.

