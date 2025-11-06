У КСУ відбулися засідання Першого і Другого сенатів та колегій суддів

Перший сенат на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:
Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.
Перший сенат на засіданні розглядав питання щодо відкриття конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами. За результатами розгляду Перший сенат відкрив конституційне провадження у справі за конституційною скаргою Вовка Павла Вячеславовича щодо конституційності пункту 61 розділу ХІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“. Водночас відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кравчука Олександра Васильовича щодо конституційності абзацу дванадцятого пункту 2 частини четвертої статті 374 Кримінального процесуального кодексу України.
Розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Пінчук Надії Василівни щодо конституційності пункту „є“ статті 3 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ Перший сенат продовжить на одному з наступних засідань.
Перший сенат на засіданні постановив Ухвалу про розгляд справи у формі письмового провадження за конституційною скаргою Тимошенка Олега Івановича щодо конституційності частини першої статті 233 Кодексу законів про працю України.
Також Перший сенат на одному з наступних засідань продовжить розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Арустамяна Ашота Едуардовича щодо конституційності окремого припису пункту 1 частини першої статті 2 Закону України „Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України“.
Другий сенат на відкритих частинах пленарних засідань у формі письмового провадження розглядав справи за конституційними скаргами:
Суд дослідив матеріали справ на відкритих частинах і перейшов до закритих частин пленарних засідань для ухвалення рішень.
Другий сенат на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:
Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.
Цього ж дня відбулися засідання колегій суддів Першого і Другого сенатів, на яких судді розглядали питання щодо відкриття конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами.
За результатами розгляду Перша колегія суддів Першого сенату відкрила конституційні провадження у справах за конституційними скаргами:
Питання, пов’язані з конституційними провадженнями у цих справах, судді розглянуть на засіданні Першого сенату.
Колегія суддів на одному з наступних засідань продовжить розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю „АВТОІМПЕРІЯ-М“ щодо конституційності абзацу першого частини третьої статті 23 Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697‒VII.
Друга колегія суддів Першого сенату відмовила (остаточно) у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:
Перша колегія суддів Другого сенату відмовила (остаточно) у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Плетньова Романа Вікторовича щодо конституційності частин першої, п'ятої, шостої статті 232 Кримінального процесуального кодексу України.
