В КСУ состоялись заседания Первого и Второго сенатов и коллегий судей

КСУ рассмотрел десятки дел по конституционным жалобам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый сенат на закрытых частях пленарных заседаний продолжил рассмотрение дел по конституционным жалобам:

Гасяка Виталия Валерьевича, Диняка Сергея Васильевича, Маклашевского Виталия Викторовича о конституционности части первой статьи 14.1, части второй статьи 132.1, части восьмой статьи 258, части четвертой статьи 279.5 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

Плескача Вячеслава Юрьевича относительно конституционности части шестой статьи 45 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Их рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Первый сенат на заседании рассматривал вопрос об открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам. По результатам рассмотрения Первый сенат открыл конституционное производство по делу по конституционной жалобе Вовка Павла Вячеславовича относительно конституционности пункта 61 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». В то же время отказал в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Кравчука Александра Васильевича относительно конституционности абзаца двенадцатого пункта 2 части четвертой статьи 374 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Пинчук Надежды Васильевны о конституционности пункта «е» статьи 3 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» Первый сенат продолжит на одном из следующих заседаний.

Первый сенат на заседании постановил Решение о рассмотрении дела в форме письменного производства по конституционной жалобе Тимошенко Олега Ивановича относительно конституционности части первой статьи 233 Кодекса законов о труде Украины.

Также Первый сенат на одном из следующих заседаний продолжит рассмотрение вопроса об определении формы конституционного производства по делу по конституционной жалобе Арустамяна Ашота Эдуардовича относительно конституционности отдельного предписания пункта 1 части первой статьи 2 Закона Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины».

Второй сенат на открытых частях пленарных заседаний в форме письменного производства рассматривал дела по конституционным жалобам:

Общества с ограниченной ответственностью «Мериста» относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) частей третьей, четвертой статьи 5 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, пункта 7 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности»;

Самборской Татьяны Леонидовны относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) статьи 309, пункта 2 части второй статьи 428 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Горобца Артура Валерьевича о соответствии Конституции Украины (конституционности) части первой статьи 76 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Сивухина Григория Сергеевича о соответствии Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины;

Масюка Петра Михайловича относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных предписаний статьи 117 Кодекса законов о труде Украины.

Суд исследовал материалы дел на открытых частях и перешел к закрытым частям пленарных заседаний для принятия решений.

Второй сенат на закрытых частях пленарных заседаний продолжил рассмотрение дел по конституционным жалобам:

Приходько Виктора Валерьевича о конституционности абзаца первого пункта 13-1 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», абзаца семидесятого подпункта 27 пункта 19 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий»;

Представительства «АНДРИТЦ ГАЙДРО ГмбХ» относительно конституционности предписаний пункта 120.1.1 статьи 120.1 Налогового кодекса Украины.

Их рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

В этот же день состоялись заседания коллегий судей Первого и Второго сенатов, на которых судьи рассматривали вопросы об открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам.

По результатам рассмотрения Первая коллегия судей Первого сената открыла конституционные производства по делам по конституционным жалобам:

Арсирия Руслана Александровича о конституционности Закона Украины «О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда» с изменениями, Закона Украины «О внесении изменения в раздел XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»»;

Кармазина Александра Анатольевича о конституционности Закона Украины «О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда» с изменениями, Закона Украины «О внесении изменения в раздел XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»».

Вопросы, связанные с конституционными производствами по этим делам, судьи рассмотрят на заседании Первого сената.

Коллегия судей на одном из следующих заседаний продолжит рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью «АВТОИМПЕРИЯ-М» относительно конституционности абзаца первого части третьей статьи 23 Закона Украины «О прокуратуре» от 14 октября 2014 года № 1697‒VII.

Вторая коллегия судей Первого сената отказала (окончательно) в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Зубова Александра Сергеевича относительно конституционности части четвертой, пункта 2 части пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины;

Общества с ограниченной ответственностью «Черноморский рыбный порт» относительно конституционности частей третьей, четвертой статьи 5 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, подпункта 1 пункта 5 раздела I и пункта 7 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности» от 13 мая 2020 года № 590–ІХ;

Щукина Андрея Викторовича относительно конституционности части второй статьи 303 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Бражника Максима Игоревича относительно конституционности пункта 1 части второй статьи 394 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Первая коллегия судей Второго сената отказала (окончательно) в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Плетнева Романа Викторовича относительно конституционности частей первой, пятой, шестой статьи 232 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.