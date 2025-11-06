Понад 100 учасників конкурсу до місцевих судів мають виконати практичне завдання повторно — список

Виконання практичного завдання призначено на 17 листопада.

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що 5 листопада ухвалила рішення про визнання нечинним практичного завдання, виконаного 14 жовтня учасниками першої групи – кандидатами на посаду судді місцевого суду та суддями, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

«Цим рішенням Комісії визначено нову дату четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду) для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду – 17 листопада 2025 року», - заявили у Комісії.

Зазначається, що підстава для ухвалення Комісією рішення – лист Національної школи суддів України, яка є розробником баз практичних завдань, про виявлені у модельному судовому рішенні недоліки, що унеможливлюють об’єктивне оцінювання практичного завдання на засадах рівності умов для учасників іспиту (етапу).

Також ВККС оприлюднила список кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виконають практичне завдання повторно.

