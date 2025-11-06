Практика судів
  1. Суд інфо

Понад 100 учасників конкурсу до місцевих судів мають виконати практичне завдання повторно — список

17:00, 6 листопада 2025
Виконання практичного завдання призначено на 17 листопада.
Понад 100 учасників конкурсу до місцевих судів мають виконати практичне завдання повторно — список
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що 5 листопада ухвалила рішення про визнання нечинним практичного завдання, виконаного 14 жовтня учасниками першої групи – кандидатами на посаду судді місцевого суду та суддями, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

«Цим рішенням Комісії визначено нову дату четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду) для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду – 17 листопада 2025 року», - заявили у Комісії.

Зазначається, що підстава для ухвалення Комісією рішення – лист Національної школи суддів України, яка є розробником баз практичних завдань, про виявлені у модельному судовому рішенні недоліки, що унеможливлюють об’єктивне оцінювання практичного завдання на засадах рівності умов для учасників іспиту (етапу).

Також ВККС оприлюднила список кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виконають практичне завдання повторно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області