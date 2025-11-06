Более 100 участников конкурса на должности судей местных судов должны выполнить практическое задание повторно — список

Выполнение практического задания назначено на 17 ноября.

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что 5 ноября приняла решение о признании недействительным практического задания, выполненного 14 октября участниками первой группы — кандидатами на должность судьи местного суда и судьями, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд.

«Этим решением Комиссии установлена новая дата четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации местного общего суда) для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд — 17 ноября 2025 года», — сообщили в Комиссии.

Отмечается, что основанием для принятия решения Комиссией стал письмо Национальной школы судей Украины, разработчика базы практических заданий, о выявленных недостатках в модельном судебном решении, которые делают невозможным объективную оценку практического задания на основе равных условий для участников экзамена (этапа).

Также ВККС опубликовала список кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые выполнит практическое задание повторно.

