У Києві судитимуть ділків, які грабували квартири мешканців Новопечерських липок

23:58, 6 листопада 2025
У столиці перед судом постане організована група квартирних крадіїв.
У Києві судитимуть ділків, які грабували квартири мешканців Новопечерських липок
У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо шести членів організованої групи, які готувались до крадіжки з квартири у ЖК «Новопечерські липки» та викрали з однієї з квартир майна на 645 тис. гривень, скориставшись відключенням електроенергії в будинку.

 Як повідомила Київська міська прокуратура, до складу організованої групи входили четверо громадян Грузії та двоє громадян України. Зазначимо, що двоє іноземців перебували в міжнародному розшуку за вчинення крадіжок у Німеччині, ще одного розшукували за умисне вбивство та замах на вбивство у РФ.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 За результатами досудового розслідування обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.

прокуратура Київ

