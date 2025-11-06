У Києві судитимуть ділків, які грабували квартири мешканців Новопечерських липок

У столиці перед судом постане організована група квартирних крадіїв.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо шести членів організованої групи, які готувались до крадіжки з квартири у ЖК «Новопечерські липки» та викрали з однієї з квартир майна на 645 тис. гривень, скориставшись відключенням електроенергії в будинку.

Як повідомила Київська міська прокуратура, до складу організованої групи входили четверо громадян Грузії та двоє громадян України. Зазначимо, що двоє іноземців перебували в міжнародному розшуку за вчинення крадіжок у Німеччині, ще одного розшукували за умисне вбивство та замах на вбивство у РФ.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.