В Киеве будут судить преступников, которые грабили квартиры жителей Новопечерских липок

23:58, 6 ноября 2025
В столице перед судом предстанет организованная группа квартирных воров.
В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении шести членов организованной группы, которые готовились к краже из квартиры в ЖК «Новопечерские липки» и украли из одной из квартир имущество на сумму 645 тыс. гривен, воспользовавшись отключением электроэнергии в доме.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в состав организованной группы входили четыре гражданина Грузии и два гражданина Украины. Отметим, что двое иностранцев находились в международном розыске за совершение краж в Германии, еще одного разыскивали за умышленное убийство и покушение на убийство в РФ.

Преступникам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

По результатам досудебного расследования обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу.

