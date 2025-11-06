Практика судів
Tinder тестує ШІ-функцію – застосунок перевірятиме галерею, щоб підшукати кращу пару

21:36, 6 листопада 2025
Сервіс аналізуватиме галерею фото з дозволу користувача, тестування триває в Австралії та Новій Зеландії.
Фото: appshunter.io
Додаток для знайомств Tinder тестує нову функцію Chemistry на базі штучного інтелекту, яка надасть доступ до галереї фото для пошуку сумісних пар. Користувачі, стурбовані конфіденційністю, зможуть відмовитися від цього, повідомляє Gizmodo.

Функцію анонсував гендиректор Match Group Спенсер Раскофф під час подання фінансової звітності. Chemistry використовуватиме AI для інтерактивних запитань про пріоритети користувачів і, з їхньої згоди, аналізуватиме фото з галереї, щоб визначити інтереси та особистість. За словами компанії, це стане ключовим елементом продукту Tinder у 2026 році.

Тестування функції почалося в Австралії та Новій Зеландії. Chemistry допоможе боротися з «втомою від свайпів», пропонуючи персоналізовані матчі на основі аналізу зображень, наприклад, фото з подорожей чи хобі. Водночас Match Group зазначила, що тестування може знизити дохід Tinder на 14 млн доларів у четвертому кварталі 2025 року.

