Tinder тестирует ИИ-функцию – приложение будет проверять галерею, чтобы найти лучшую пару

21:36, 6 ноября 2025
Сервис будет анализировать галерею фото с разрешения пользователя, тестирование проходит в Австралии и Новой Зеландии.
Tinder тестирует ИИ-функцию – приложение будет проверять галерею, чтобы найти лучшую пару
Фото: appshunter.io
Приложение для знакомств Tinder тестирует новую функцию Chemistry на базе искусственного интеллекта, которая предоставит доступ к галерее фото для поиска совместимых пар. Пользователи, обеспокоенные конфиденциальностью, смогут отказаться от этого, сообщает Gizmodo.

Функцию анонсировал гендиректор Match Group Спенсер Раскофф во время представления финансовой отчетности. Chemistry будет использовать AI для интерактивных вопросов о приоритетах пользователей и, с их согласия, анализировать фото из галереи, чтобы определить интересы и личность. По словам компании, это станет ключевым элементом продукта Tinder в 2026 году.

Тестирование функции началось в Австралии и Новой Зеландии. Chemistry поможет бороться с «усталостью от свайпов», предлагая персонализированные матчи на основе анализа изображений, например, фото из путешествий или хобби. В то же время Match Group отметила, что тестирование может снизить доход Tinder на 14 млн долларов в четвертом квартале 2025 года.

