Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Згідно з проєктом постанови № 14181, Тимчасова слідча комісія створюється на підставі положень статті 89 Конституції України, Закону України “Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України”, а також Закону України “Про Регламент Верховної Ради України”.

Це рішення є реалізацією права парламенту на здійснення контролю за дотриманням законодавства у сферах, що мають важливе соціальне значення, зокрема у питаннях лікування, реабілітації та протезування українських військовослужбовців і ветеранів.

Необхідність створення ТСК зумовлена наслідками повномасштабної агресії російської федерації проти України, яка триває з лютого 2022 року. Внаслідок бойових дій тисячі українських військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Багатьом із них потрібне тривале лікування, комплексна медична реабілітація, психологічна підтримка, а в окремих випадках — сучасне протезування кінцівок.

Держава, відповідно до своїх конституційних зобов’язань, повинна забезпечити кожному захиснику та захисниці України належні умови для відновлення здоров’я, фізичної активності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя у суспільстві.

Саме це є основною метою державних програм підтримки ветеранів та військовослужбовців, однак на практиці реалізація цих гарантій стикається з низкою серйозних системних проблем.

Саме тому Верховна Рада України вважає за необхідне створити Тимчасову слідчу комісію, яка матиме повноваження здійснювати детальний парламентський контроль, виявляти порушення законодавства у сфері лікування, реабілітації та протезування військових, а також ініціювати зміни, спрямовані на підвищення ефективності медичної та соціальної підтримки захисників України.

Недофінансування, кадровий дефіцит і завищені ціни у медичній сфері

Як зазначено у пояснювальній записці до постанови, медична система України стикається з хронічним браком фінансування за Програмою медичних гарантій, дефіцитом високоефективних препаратів, відсутністю сучасного обладнання та низькою мотивацією медичних працівників. Ці фактори призводять до зниження якості лікування, особливо у сфері допомоги військовослужбовцям і ветеранам.

Окрему увагу автори постанови звертають на проблему протезування. Через відсутність належного контролю та ефективної системи закупівель військові часто отримують протези застарілих моделей, які не відповідають сучасним стандартам.

Крім того, існує ризик монополізації фармацевтичного ринку, коли окремі компанії можуть впливати на ціноутворення, створюючи умови для завищення вартості ліків, закуплених за державні кошти.

Завдання Тимчасової слідчої комісії

До основних завдань ТСК віднесено:

розслідування можливих порушень законодавства щодо фінансування лікування, реабілітації та протезування військових і ветеранів у медичних закладах усіх форм власності;

аналіз причин порушень та неефективного використання бюджетних коштів;

перевірка фактів завищення цін на лікарські засоби і можливих зловживань під час закупівель;

моніторинг аптечної мережі для виявлення необґрунтованих націнок на препарати, що реалізуються для військовослужбовців і ветеранів;

вивчення наявності монопольного становища окремих постачальників на ринку дистрибуції лікарських засобів;

перевірка якості препаратів, що надходять у медичні заклади та продаються у роздрібній мережі.

Діяльність ТСК

Діяльність комісії триватиме один рік із дня її створення. Перший звіт про результати роботи ТСК Верховна Рада заслухає не пізніше ніж через шість місяців.

Автори постанови наголошують: створення ТСК має на меті забезпечити реальний парламентський контроль за ефективністю використання державних коштів, спрямованих на лікування та реабілітацію українських військових.

Прийняття цього рішення дозволить не лише виявити системні проблеми, але й підготувати конкретні рекомендації уряду та органам охорони здоров’я для підвищення якості медичних послуг і забезпечення належного соціального захисту тих, хто захищає Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.