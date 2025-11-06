Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Согласно проекту постановления № 14181, Временная следственная комиссия создается на основании положений статьи 89 Конституции Украины, Закона Украины “О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины”, а также Закона Украины “О Регламенте Верховной Рады Украины”.

Это решение является реализацией права парламента осуществлять контроль за соблюдением законодательства в сферах, имеющих важное социальное значение, в частности в вопросах лечения, реабилитации и протезирования украинских военнослужащих и ветеранов.

Необходимость создания комиссии обусловлена последствиями полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины, которая продолжается с февраля 2022 года.

В результате боевых действий тысячи украинских военных получили ранения различной степени тяжести. Многим из них требуется длительное лечение, комплексная медицинская реабилитация, психологическая поддержка, а в отдельных случаях — современное протезирование.

Государство, согласно своим конституционным обязательствам, должно обеспечить каждому защитнику и защитнице Украины надлежащие условия для восстановления здоровья, физической активности, социальной адаптации и возвращения к полноценной жизни в обществе.

Именно поэтому Верховная Рада Украины считает необходимым создать Временную следственную комиссию, которая будет наделена полномочиями осуществлять детальный парламентский контроль, выявлять нарушения законодательства в сфере лечения, реабилитации и протезирования военных, а также инициировать изменения, направленные на повышение эффективности медицинской и социальной поддержки защитников Украины.

Недофинансирование, кадровый дефицит и завышенные цены в медицинской сфере

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, медицинская система Украины сталкивается с хроническим недофинансированием по Программе медицинских гарантий, дефицитом высокоэффективных препаратов, отсутствием современного оборудования и низкой мотивацией медицинских работников.

Эти факторы приводят к снижению качества лечения, особенно в сфере помощи военнослужащим и ветеранам. Отдельное внимание авторы постановления уделяют проблеме протезирования. Из-за отсутствия должного контроля и эффективной системы закупок военные нередко получают устаревшие модели протезов, которые не соответствуют современным стандартам.

Кроме того, существует риск монополизации фармацевтического рынка, когда отдельные компании могут влиять на ценообразование, создавая условия для завышения стоимости лекарств, закупаемых за государственные средства.

Задачи Временной следственной комиссии

К основным задачам ТСК отнесены:

расследование возможных нарушений законодательства относительно финансирования лечения, реабилитации и протезирования военных и ветеранов в медицинских учреждениях всех форм собственности;

анализ причин нарушений и неэффективного использования бюджетных средств;

проверка фактов завышения цен на лекарственные средства и возможных злоупотреблений при закупках;

мониторинг аптечной сети с целью выявления необоснованных наценок на препараты, реализуемые для военнослужащих и ветеранов;

изучение наличия монопольного положения отдельных поставщиков на рынке дистрибуции лекарственных средств;

проверка качества препаратов, поступающих в медицинские учреждения и продающихся в розничной сети.

Деятельность ТСК

Деятельность комиссии будет продолжаться один год со дня её создания. Первый отчёт о результатах работы ТСК Верховная Рада заслушает не позднее чем через шесть месяцев.

Авторы постановления подчёркивают: создание комиссии направлено на обеспечение реального парламентского контроля за эффективностью использования государственных средств, выделенных на лечение и реабилитацию украинских военных.

Принятие этого решения позволит не только выявить системные проблемы, но и подготовить конкретные рекомендации правительству и органам здравоохранения для повышения качества медицинских услуг и обеспечения надлежащей социальной защиты тех, кто защищает Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.