ВРП просить владу обмежити загальний доступ до інформації, що міститься у досьє та деклараціях суддів

У ВРП заявили, що у період воєнного стану відкритий доступ до суддівських досьє несе ризики безпеці суддів і членів їхніх сімей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя ухвалила рішення звернутися до Президента України Володимира Зеленського, народних депутатів та уряду з пропозицією внести до Верховної Ради законопроект про тимчасове обмеження для загального доступу інформації, що міститься у суддівських досьє, а також у деклараціях родинних зв’язків і доброчесності суддів, кандидатів на посаду судді на період дії воєнного стану в Україні. Відповідна заява з’явилася на офіційному сайті ВРП.

«Після початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України суди не припинили здійснення правосуддя та продовжують виконувати свої конституційні функції практично на всій території держави. Водночас безпекова ситуація зумовила реальну загрозу життю та здоров’ю суддів, працівників апаратів судів і членів їхніх сімей, що потребувало вжиття невідкладних заходів із захисту їхньої безпеки.

З огляду на це, ще 24 лютого 2022 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України, керуючись частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ухвалила рішення про обмеження публічного доступу до суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді в інтересах національної безпеки, безпеки громадян та підтримання неупередженості правосуддя.

4 червня 2025 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді», яким розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону було доповнено пунктами 88–91.

Відповідно до пункту 91 розділу XII Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, обмежується загальний доступ до будь-якої інформації суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) та декларацій родинних зв’язків, якщо така інформація стосується суддів або їхніх родичів, які проходять військову службу, перебувають на територіях активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях, або належать до категорій осіб, декларації яких не підлягають відкриттю відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Вища кваліфікаційна комісія суддів України обмежує доступ до інформації у разі надходження обґрунтованого письмового клопотання судді або кандидата на посаду судді.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 1 жовтня 2025 року № 182/зп-25 затверджено Порядок обмеження загального доступу до інформації на період дії воєнного стану, яким передбачено, що загальний доступ до декларацій родинних зв’язків та доброчесності суддів (кандидатів на посаду судді) на офіційному вебсайті ВККСУ планується відновити з 17 листопада 2025 року, а до суддівських досьє — за окремим рішенням Комісії», - йдеться у заяві.

Вища рада правосуддя наголошує, що в умовах триваючої збройної агресії рф ризики для життя та безпеки суддів, членів їхніх сімей і близьких осіб залишаються високими. Відкритий доступ до інформації з суддівських досьє чи декларацій родинних зв’язків може бути використаний для збору розвідувальних даних, шантажу або фізичного впливу на суддів, особливо тих, які розглядають справи, пов’язані з національною безпекою, обороною, державною зрадою, колабораціонізмом, фінансуванням тероризму чи конфіскацією активів осіб, пов’язаних із державою-агресором.

З метою забезпечення незалежності суддів, гарантування їхньої безпеки та збереження неупередженості правосуддя, Вища рада правосуддя вирішила:

Звернутися до Президента України, народних депутатів України та Кабінету Міністрів України з пропозицією розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект, яким тимчасово, на період дії воєнного стану, обмежити публічний доступ до суддівських досьє та декларацій родинних зв’язків і доброчесності суддів (кандидатів на посаду судді).

Звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з пропозицією відтермінувати надання відкритого доступу до зазначеної інформації на офіційному вебсайті ВККСУ до припинення або скасування воєнного стану.

«Вища рада правосуддя вважає, що реалізація цих пропозицій сприятиме підвищенню рівня захисту суддівського корпусу та зміцненню незалежності судової влади в умовах воєнного стану», - додали у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.