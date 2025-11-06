ВСП просит власть ограничить общий доступ к информации, содержащейся в досье и декларациях судей

В ВСП заявили, что в период военного положения открытый доступ к судебным досье представляет угрозу безопасности судей и членов их семей.

Высшая рада правосудия приняла решение обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, народным депутатам и правительству с предложением внести в Верховную Раду проект закона о временном ограничении общего доступа к информации, содержащейся в судебных досье, а также в декларациях родственных связей и добродетельности судей, кандидатов на должность судьи на период действия военного положения в Украине. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ВСП.

«После начала полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины суды не прекратили осуществление правосудия и продолжают выполнять свои конституционные функции практически на всей территории государства. В то же время безопасность судей и сотрудников аппаратов судов, а также членов их семей, подверглась реальной угрозе, что потребовало принятия неотложных мер по защите их безопасности.

С учетом этого еще 24 февраля 2022 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины, руководствуясь частью второй статьи 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации", приняла решение об ограничении публичного доступа к судебным досье и досье кандидатов на должность судьи в интересах национальной безопасности, безопасности граждан и поддержания беспристрастности правосудия.

4 июня 2025 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно уточнения процедур конкурса на должность судьи и командирования судьи», которым раздел XII «Заключительные и переходные положения» указанного Закона был дополнен пунктами 88–91.

Согласно пункту 91 раздела XII Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", на период действия военного положения в Украине, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022, утвержденным Законом Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-IX, ограничивается общий доступ к любой информации судебного досье (досье кандидата на должность судьи) и деклараций родственных связей, если такая информация касается судей или их родственников, проходящих военную службу, находящихся на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях, или относящихся к категориям лиц, чьи декларации не подлежат раскрытию согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции». Высшая квалификационная комиссия судей Украины ограничивает доступ к информации в случае получения обоснованного письменного ходатайства судьи или кандидата на должность судьи.

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 1 октября 2025 года № 182/зп-25 утвержден Порядок ограничения общего доступа к информации на период действия военного положения, которым предусмотрено, что общий доступ к декларациям родственных связей и добродетельности судей (кандидатов на должность судьи) на официальном вебсайте ВККСУ планируется восстановить с 17 ноября 2025 года, а к судебным досье — по отдельному решению Комиссии», — говорится в заявлении.

Высшая рада правосудия подчеркивает, что в условиях продолжающейся вооруженной агрессии рф риски для жизни и безопасности судей, членов их семей и близких лиц остаются высокими. Открытый доступ к информации из судебных досье или деклараций родственных связей может быть использован для сбора разведывательных данных, шантажа или физического воздействия на судей, особенно тех, кто рассматривает дела, связанные с национальной безопасностью, обороной, государственной изменой, коллаборационизмом, финансированием терроризма или конфискацией активов лиц, связанных с государством-агрессором.

С целью обеспечения независимости судей, гарантирования их безопасности и сохранения беспристрастности правосудия, Высшая рада правосудия решила:

Обратиться к Президенту Украины, народным депутатам Украины и Кабинету Министров Украины с предложением разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона, который временно, на период действия военного положения, ограничит публичный доступ к судебным досье и декларациям родственных связей и добродетельности судей (кандидатов на должность судьи).

Обратиться к Высшей квалификационной комиссии судей Украины с предложением отсрочить предоставление открытого доступа к указанной информации на официальном вебсайте ВККСУ до прекращения или отмены военного положения.

«Высшая рада правосудия считает, что реализация этих предложений поспособствует повышению уровня защиты судебной власти и укреплению независимости судебной власти в условиях военного положения», — добавили в заявлении.

