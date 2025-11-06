Практика судів
Сім спроб під обстрілами: Зеленський нагородив медиків за порятунок пораненого бійця на сході

21:25, 6 листопада 2025
Військові 1-го окремого медичного батальйону здійснили унікальну операцію під вогнем.
Сім спроб під обстрілами: Зеленський нагородив медиків за порятунок пораненого бійця на сході
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №821/2025 про нагородження військовослужбовців 1-го окремого медичного батальйону, які провели складну операцію з евакуації пораненого бійця на сході України.

«Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами військових 1-го окремого медичного батальйону, які евакуйовують поранених на сході України. Вони провели надзвичайно складну й унікальну операцію: під сильним вогнем росіян, за допомогою наземного комплексу зробили сім спроб, щоб витягти пораненого бійця. І сьома стала успішною. Зараз воїн у безпеці, проходить лікування. Дякую за врятоване життя, за витримку й професіоналізм», — зазначив Президент.

Відповідно до указу, за мужність і самовідданість нагороджено:

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

ДЗЮБУ Олександра Валерійовича — лейтенанта

КУТНЯКА Данила Андрійовича — молодшого сержанта

НЕСТЕРЧУКА Микиту Дмитровича — молодшого сержанта

НОВІКОВА Геннадія Борисовича — капітана

ПЛЄХОВА Ярослава Михайловича — молодшого сержанта

СЄРИКОВА Кирила Олександровича — солдата

ТРУНЯКОВА Юрія Сергійовича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»

ЧАРУХОВА Асана Сеітвааповича — майора медичної служби

Нагородити медаллю «За врятоване життя»

КАПЛУНА Вадима Юрійовича — солдата

НАУМОВА Олексія Олеговича — старшого солдата

РОЩІНА Антіна Ігоровича — молодшого сержанта

ЮЛДАШЕВА Сергія Вікторовича — старшого солдата.

