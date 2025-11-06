Сім спроб під обстрілами: Зеленський нагородив медиків за порятунок пораненого бійця на сході

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №821/2025 про нагородження військовослужбовців 1-го окремого медичного батальйону, які провели складну операцію з евакуації пораненого бійця на сході України.
«Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами військових 1-го окремого медичного батальйону, які евакуйовують поранених на сході України. Вони провели надзвичайно складну й унікальну операцію: під сильним вогнем росіян, за допомогою наземного комплексу зробили сім спроб, щоб витягти пораненого бійця. І сьома стала успішною. Зараз воїн у безпеці, проходить лікування. Дякую за врятоване життя, за витримку й професіоналізм», — зазначив Президент.
Відповідно до указу, за мужність і самовідданість нагороджено:
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
ДЗЮБУ Олександра Валерійовича — лейтенанта
КУТНЯКА Данила Андрійовича — молодшого сержанта
НЕСТЕРЧУКА Микиту Дмитровича — молодшого сержанта
НОВІКОВА Геннадія Борисовича — капітана
ПЛЄХОВА Ярослава Михайловича — молодшого сержанта
СЄРИКОВА Кирила Олександровича — солдата
ТРУНЯКОВА Юрія Сергійовича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
ЧАРУХОВА Асана Сеітвааповича — майора медичної служби
Нагородити медаллю «За врятоване життя»
КАПЛУНА Вадима Юрійовича — солдата
НАУМОВА Олексія Олеговича — старшого солдата
РОЩІНА Антіна Ігоровича — молодшого сержанта
ЮЛДАШЕВА Сергія Вікторовича — старшого солдата.
