Сім спроб під обстрілами: Зеленський нагородив медиків за порятунок пораненого бійця на сході

Військові 1-го окремого медичного батальйону здійснили унікальну операцію під вогнем.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №821/2025 про нагородження військовослужбовців 1-го окремого медичного батальйону, які провели складну операцію з евакуації пораненого бійця на сході України.

«Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами військових 1-го окремого медичного батальйону, які евакуйовують поранених на сході України. Вони провели надзвичайно складну й унікальну операцію: під сильним вогнем росіян, за допомогою наземного комплексу зробили сім спроб, щоб витягти пораненого бійця. І сьома стала успішною. Зараз воїн у безпеці, проходить лікування. Дякую за врятоване життя, за витримку й професіоналізм», — зазначив Президент.

Відповідно до указу, за мужність і самовідданість нагороджено:

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

ДЗЮБУ Олександра Валерійовича — лейтенанта

КУТНЯКА Данила Андрійовича — молодшого сержанта

НЕСТЕРЧУКА Микиту Дмитровича — молодшого сержанта

НОВІКОВА Геннадія Борисовича — капітана

ПЛЄХОВА Ярослава Михайловича — молодшого сержанта

СЄРИКОВА Кирила Олександровича — солдата

ТРУНЯКОВА Юрія Сергійовича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»

ЧАРУХОВА Асана Сеітвааповича — майора медичної служби

Нагородити медаллю «За врятоване життя»

КАПЛУНА Вадима Юрійовича — солдата

НАУМОВА Олексія Олеговича — старшого солдата

РОЩІНА Антіна Ігоровича — молодшого сержанта

ЮЛДАШЕВА Сергія Вікторовича — старшого солдата.

