Семь попыток под обстрелами: Зеленский наградил медиков за спасение раненого бойца на востоке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №821/2025 о награждении военнослужащих 1-го отдельного медицинского батальона, которые провели сложную операцию по эвакуации раненого бойца на востоке Украины.
«Сегодня я подписал указ о награждении государственными наградами военных 1-го отдельного медицинского батальона, которые эвакуируют раненых на востоке Украины. Они провели чрезвычайно сложную и уникальную операцию: под сильным огнем россиян, с помощью наземного комплекса сделали семь попыток, чтобы вытащить раненого бойца. И седьмая стала успешной. Сейчас воин в безопасности, проходит лечение. Спасибо за спасенную жизнь, за выдержку и профессионализм», — отметил Президент.
В соответствии с указом, за мужество и самоотверженность награждены:
Наградить медалью «За военную службу Украине»
ДЗЮБУ Александра Валерьевича — лейтенанта
КУТНЯКА Даниила Андреевича — младшего сержанта
НЕСТЕРЧУКА Никиту Дмитриевича — младшего сержанта
НОВИКОВА Геннадия Борисовича — капитана
ПЛЕХОВА Ярослава Михайловича — младшего сержанта
СЕРИКОВА Кирилла Александровича — солдата
ТРУНЯКОВА Юрия Сергеевича — младшего сержанта
Наградить медалью «Защитнику Отечества»
ЧАРУХОВА Асана Сеитвааповича — майора медицинской службы
Наградить медалью «За спасенную жизнь»
КАПЛУНА Вадима Юрьевича — солдата
НАУМОВА Алексея Олеговича — старшего солдата
РОЩИНА Антина Игоревича — младшего сержанта
ЮЛДАШЕВА Сергея Викторовича — старшего солдата.
