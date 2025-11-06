Семь попыток под обстрелами: Зеленский наградил медиков за спасение раненого бойца на востоке

Военные 1-го отдельного медицинского батальона провели уникальную операцию под огнем.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №821/2025 о награждении военнослужащих 1-го отдельного медицинского батальона, которые провели сложную операцию по эвакуации раненого бойца на востоке Украины.

«Сегодня я подписал указ о награждении государственными наградами военных 1-го отдельного медицинского батальона, которые эвакуируют раненых на востоке Украины. Они провели чрезвычайно сложную и уникальную операцию: под сильным огнем россиян, с помощью наземного комплекса сделали семь попыток, чтобы вытащить раненого бойца. И седьмая стала успешной. Сейчас воин в безопасности, проходит лечение. Спасибо за спасенную жизнь, за выдержку и профессионализм», — отметил Президент.

В соответствии с указом, за мужество и самоотверженность награждены:

Наградить медалью «За военную службу Украине»

ДЗЮБУ Александра Валерьевича — лейтенанта

КУТНЯКА Даниила Андреевича — младшего сержанта

НЕСТЕРЧУКА Никиту Дмитриевича — младшего сержанта

НОВИКОВА Геннадия Борисовича — капитана

ПЛЕХОВА Ярослава Михайловича — младшего сержанта

СЕРИКОВА Кирилла Александровича — солдата

ТРУНЯКОВА Юрия Сергеевича — младшего сержанта

Наградить медалью «Защитнику Отечества»

ЧАРУХОВА Асана Сеитвааповича — майора медицинской службы

Наградить медалью «За спасенную жизнь»

КАПЛУНА Вадима Юрьевича — солдата

НАУМОВА Алексея Олеговича — старшего солдата

РОЩИНА Антина Игоревича — младшего сержанта

ЮЛДАШЕВА Сергея Викторовича — старшего солдата.

