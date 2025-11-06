У Британії випадково звільнили двох злочинців з в’язниці — один з них сам повернувся

Ув’язнений, якого помилково відпустили з пенітенціарного закладу, сам повернувся до тюрми.

У Великій Британії випадково відпустили на волю двох злочинців. Один із них добровільно повернувся до пенітенціарного закладу, іншого досі розшукуюуть. Про це пише BBC.

35-річного Вільяма Сміта засудили до 45 місяців позбавлення волі за численні шахрайські злочини. 3 листопада Сміту оголосили вирок і того ж дня відпустили з в’язниці. Як з’ясувалось, суду помилково повідомили, що у нього відстрочений термін. Після цього він сам повернувся до в’язниці Вондсворт, що на південному заході Лондона.

Інший ув’язнений — громадянин Алжиру, 24-річний Брахім Каддур. Його помилково відпустили ще 29 жовтня. Про помилку стало відомо аж через тиждень. Наразі його досі розшукують.

