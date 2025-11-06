В Британии случайно освободили двух преступников из тюрьмы — один из них сам вернулся

Заключенный, которого по ошибке отпустили из пенитенциарного заведения, сам вернулся в тюрьму.

В Великобритании случайно отпустили на свободу двух преступников. Один из них добровольно вернулся в пенитенциарное заведение, другого до сих пор разыскивают. Об этом пишет BBC.

35-летний Вильям Смит приговорен к 45 месяцам лишения свободы за многочисленные мошеннические преступления. 3 ноября Смиту огласили приговор и в тот же день отпустили из тюрьмы. Как выяснилось, суд ошибочно сообщил, что у него отсроченный срок. После этого он сам вернулся в тюрьму Вондсворт на юго-западе Лондона.

Другой заключенный — гражданин Алжира, 24-летний Брахим Каддур. Его по ошибке отпустили еще 29 октября. Об ошибке стало известно только через неделю. Пока его до сих пор разыскивают.

