У Вінниці ув’язнили чоловіка за зґвалтування дівчат та виготовлення «дорослих відео» за участю дітей

22:37, 6 листопада 2025
Чоловік лякав дітей тим, що їх можуть забрати з родини соціальні служби та відправити до дитячого будинку.
У Вінниці ув'язнили чоловіка за зґвалтування дівчат та виготовлення «дорослих відео» за участю дітей
Вінницький міський суд Вінницької області виніс вирок чоловіку, якого було визнано винним у скоєнні низки тяжких злочинів, зокрема зґвалтування неповнолітніх та створення "дорослого контенту" за участю дітей. Про це розповіли у суді. 

За ці злочини він отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі та додатково позбавлений права працювати з особами до 18 років на протязі трьох років.

Заслухавши показання потерпілої, свідків та проаналізувавши всі докази, суд прийшов до висновку, що в судовому засіданні встановлені докази, які вказують на доведеність вини обвинуваченого.

Так, судом встановлено, що засуджений, користуючись дружніми стосунками з матір'ю дітей та маючи вільний доступ до їхнього помешкання в одному із сіл Вінницької області, систематично ґвалтував двох неповнолітніх сестер.

Для забезпечення мовчання потерпілих кривдник здійснював психологічний тиск, залякуючи дівчаток можливістю вилучення їх із сім’ї соціальними службами та відправленням до дитячого будинку.

Крім того, свої злочинні дії він фіксував на відео. 

У судовому засіданні засуджений свою вину не визнав та відмовився надавати будь-які пояснення. Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

