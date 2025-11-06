В Виннице посадили мужчину за изнасилование девочек и изготовление «взрослых видео» с участием детей

Мужчина пугал детей тем, что их могут забрать из семьи социальные службы и отправить в детский дом.

Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор мужчине, который был признан виновным в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе изнасилование несовершеннолетних и создание "взрослого контента" с участием детей. Об этом рассказали в суде.

За эти преступления он получил наказание в виде 15 лет лишения свободы и дополнительно лишен права работать с лицами до 18 лет в течение трех лет.

Заслушав показания потерпевшей, свидетелей и проанализировав все доказательства, суд пришел к выводу, что в судебном заседании установлены доказательства, указывающие на доказанность вины обвиняемого.

Так, судом установлено, что осужденный, пользуясь дружескими отношениями с матерью детей и имея свободный доступ к их помещению в одном из сел Винницкой области, систематически насиловал двух несовершеннолетних сестер.

Для обеспечения молчания потерпевших обидчик оказывал психологическое давление, запугивая девочек возможностью изъятия их из семьи социальными службами и отправкой в ​​детский дом.

Кроме того, свои преступные деяния он фиксировал на видео.

В судебном заседании осужденный свою вину не признал и отказался давать какие-либо объяснения. Пока приговор еще не вступил в законную силу.

