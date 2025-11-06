Фінансування ЗСУ на передовій зросте, уряд має спростити закупівлі та списання майна – Зеленський

Ставка розгляне підвищення фінансування ЗСУ та нові правила для військових.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готується засідання Ставки Верховного головнокомандувача за підсумками його робочої поїздки до Донецької та Дніпропетровської областей. Основна увага приділятиметься збільшенню фінансування підрозділів ЗСУ, які беруть участь у найінтенсивніших боях.

«Ми готуємо також сьогодні дуже активно Ставку та деякі інші формати з військовими, з міністром оборони, з командою Офісу за підсумками поїздки на Донеччину, на Дніпровщину цього тижня. Були питання від бригад щодо рішень, які працюють, на жаль, не повністю. Були також і відгуки комбатів щодо постачання зброї, програм підтримки», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що фінансування бригад і корпусів, які перебувають на передовій у найгарячіших точках, буде збільшено. За словами Президента, Кабмін має розширити можливості військових для закупівлі техніки, обладнання та компонентів.

«Багато, зокрема, питань щодо списання майна. Ми все маємо врегулювати. Говорили детально й про нову контрактну основу служби в нашій армії – все це опрацьовується, і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів», — додав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.