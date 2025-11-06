Финансирование ВСУ на передовой возрастет, правительство должно упростить закупки и списание имущества – Зеленский

Ставка рассмотрит повышение финансирования ВСУ и новые правила для военных.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовится заседание Ставки Верховного главнокомандующего по итогам его рабочей поездки в Донецкую и Днепропетровскую области. Основное внимание будет уделяться увеличению финансирования подразделений ВСУ, участвующих в самых интенсивных боях.

«Мы готовим также сегодня очень активно Ставку и некоторые другие форматы с военными, с министром обороны, с командой Офиса по итогам поездки в Донецкую и Днепровскую области на этой неделе. Были вопросы от бригад относительно решений, которые работают, к сожалению, не полностью. Были также и отзывы комбатов о поставках оружия, программах поддержки», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что финансирование бригад и корпусов, находящихся на передовой в самых горячих точках, будет увеличено. По словам Президента, Кабмин должен расширить возможности военных для закупки техники, оборудования и компонентов.

«Много, в частности, вопросов по списанию имущества. Мы все должны урегулировать. Говорили подробно и о новой контрактной основе службы в нашей армии — все это прорабатывается, и должны быть четкие детали для наших воинов», — добавил Зеленский.

