Практика судів
  1. У світі

«В кіно сидять лише свині» – суд у Варшаві відхилив позов проти Анджея Дуди за слова про фільм «Зелений кордон»

21:18, 6 листопада 2025
Позивач просив зобов'язати Дуду опублікувати вибачення та виплатити 500 злотих фонду «Ocalenie».
«В кіно сидять лише свині» – суд у Варшаві відхилив позов проти Анджея Дуди за слова про фільм «Зелений кордон»
Фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Окружний суд Варшави відхилив позов, поданий керівником Центру моніторингу расистської і ксенофобської поведінки Конрадом Дулковським проти експрезидента Польщі Анджея Дуди через його висловлювання про фільм Агнешки Голланд «Зелений кордон». Про це повідомляє RMF24.

У позові Дулковський просив зобов'язати відповідача опублікувати вибачення на веб-сайті TVP Info, виплатити 500 злотих фонду «Ocalenie» та присудити судові витрати.

Фільм «Зелений кордон» розповідає про спроби мігрантів із Близького Сходу та Африки потрапити до ЄС через білоруський кордон і про те, як білоруська пропаганда заохочує їх до цього. Коментуючи стрічку, Дуда, який на той час обіймав посаду президента, заявив: «Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло «Тільки свині сидять в кінотеатрі»».

Суддя Агнєшка Оніхімовська пояснила рішення про відхилення позову, зокрема, тим, що слова Дуди не можна вважати такими, що були прямо адресовані позивачу Дулковському.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Анджей Дуда

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області