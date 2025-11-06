«В кіно сидять лише свині» – суд у Варшаві відхилив позов проти Анджея Дуди за слова про фільм «Зелений кордон»

Позивач просив зобов'язати Дуду опублікувати вибачення та виплатити 500 злотих фонду «Ocalenie».

Окружний суд Варшави відхилив позов, поданий керівником Центру моніторингу расистської і ксенофобської поведінки Конрадом Дулковським проти експрезидента Польщі Анджея Дуди через його висловлювання про фільм Агнешки Голланд «Зелений кордон». Про це повідомляє RMF24.

У позові Дулковський просив зобов'язати відповідача опублікувати вибачення на веб-сайті TVP Info, виплатити 500 злотих фонду «Ocalenie» та присудити судові витрати.

Фільм «Зелений кордон» розповідає про спроби мігрантів із Близького Сходу та Африки потрапити до ЄС через білоруський кордон і про те, як білоруська пропаганда заохочує їх до цього. Коментуючи стрічку, Дуда, який на той час обіймав посаду президента, заявив: «Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло «Тільки свині сидять в кінотеатрі»».

Суддя Агнєшка Оніхімовська пояснила рішення про відхилення позову, зокрема, тим, що слова Дуди не можна вважати такими, що були прямо адресовані позивачу Дулковському.

