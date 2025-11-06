«В кино сидят только свиньи» – суд в Варшаве отклонил иск против Анджея Дуды за слова о фильме «Зеленая граница»

Истец просил обязать Дуду опубликовать извинения и выплатить 500 злотых фонду «Ocalenie».

Окружной суд Варшавы отклонил иск, поданный руководителем Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения Конрадом Дулковским против экс-президента Польши Анджея Дуды из-за его высказывания о фильме Агнешки Голланд «Зеленая граница». Об этом сообщает RMF24.

В иске Дулковский просил обязать ответчика опубликовать извинения на веб-сайте TVP Info, выплатить 500 злотых фонду «Ocalenie» и присудить судебные расходы.

Фильм «Зеленая граница» рассказывает о попытках мигрантов из Ближнего Востока и Африки попасть в ЕС через белорусскую границу и о том, как белорусская пропаганда поощряет их к этому. Комментируя ленту, Дуда, который на тот момент занимал пост президента, заявил: «Тот факт, что госпожа Голланд таким образом показывает польских служащих, которые выполняют свою работу для польского общества, для безопасности всех нас, безопасности Польши, то я не удивляюсь, что офицеры Пограничной службы, которые посмотрели этот фильм, использовали лозунг «Только свиньи сидят в кинотеатре»».

Судья Агнешка Онихимовская объяснила решение об отклонении иска, в частности, тем, что слова Дуды нельзя считать такими, которые были прямо адресованы истцу Дулковскому.

