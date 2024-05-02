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СБУ задержала вражеского информатора, который шпионил за военными аэродромами в Донецкой области

12:30, 2 мая 2024
По указанию оккупантов фигурант должен был выявить и передать им точные координаты аэродромов, на которых базируются боевые вертолеты ВСУ.
СБУ задержала вражеского информатора, который шпионил за военными аэродромами в Донецкой области
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Служба безопасности Украины предотвратила новые попытки России получить актуальные данные о Силах обороны в Донецкой области. В частности, задержан вражеский информатор, который отслеживал позиции ВСУ в Краматорском районе. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что соответствующую задачу он получил от боевиков российской частной военной компании «вагнер», входящей в состав регулярных войск страны-агрессора.

По указанию оккупантов фигурант должен был выявить и передать им точные координаты аэродромов, на которых базируются боевые вертолеты ВСУ.

Также «вагнеровцы» хотели узнать места дислокации личного состава и тяжелого вооружения украинских войск, обороняющих районный центр.

В СБУ отметили, что в случае получения разведданных, рашисты планировали использовать их для подготовки боевых операций на Краматорском и Славянском направлениях. Впрочем, российский информатор был вовремя разоблачен.

Как установило расследование, приспешником агрессора является местный житель, идеологический сторонник кремлевского режима.

Осенью 2023 года он согласился работать на оккупантов, которые дистанционно вышли на мужчину из-за его знакомой россиянки. Женщина в свою очередь работала на участницу оккупационной группировки вагнеровцев.

С ней информатор общался через мессенджер, соблюдая меры конспирации. Так, например, фигурант регулярно удалял все сообщения по окончании сеанса связи с россиянкой.

Задокументировано, что для сбора разведданных злоумышленник пешком обходил местность и под видом прогулки скрыто производил видеосъемку окружающей территории.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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