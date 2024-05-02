Практика судів
  1. В Україні

СБУ затримала ворожого інформатора, який шпигував за військовими аеродромами на Донеччині

12:30, 2 травня 2024
За вказівкою окупантів фігурант мав виявити і передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ.
СБУ затримала ворожого інформатора, який шпигував за військовими аеродромами на Донеччині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України запобігла новим спробам рф отримати актуальні дані про Сили оборони на Донеччині. Зокрема, затримано ворожого інформатора, який відслідковував позиції ЗСУ у Краматорському районі. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що відповідне завдання він отримав від бойовиків російської приватної військової компанії «вагнер», яка наразі входить до складу регулярних військ країни-агресора.

За вказівкою окупантів фігурант мав виявити і передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ.

Також «вагнерівці» хотіли дізнатися місця дислокації особового складу та важкого озброєння українських військ, які обороняють районний центр.

В СБУ зазначили, що в разі отримання розвідданих рашисти планували використати їх для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов’янському напрямках. Втім, російського інформатора було вчасно викрито.

Як встановило розслідування, поплічником агресора є місцевий житель, ідеологічний прихильник кремлівського режиму.

Восени 2023 року він погодився працювати на окупантів, які дистанційно вийшли на чоловіка через його знайому росіянку. Жінка у свою чергу «працювала» на учасницю окупаційного угруповання «вагнерівців».

З нею інформатор спілкувався через месенджер, дотримуючись заходів конспірації. Так, наприклад, фігурант регулярно видаляв усі повідомлення після закінчення сеансу зв’язку з росіянкою.

Задокументовано, що для збору розвідданих зловмисник пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано здійснював відеозйомку навколишньої території.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя не зміг вчасно розглянути клопотання про тримання під вартою, тому що його покинули усі секретарі судового засідання

Підозрюваний вийшов на волю, а суддя отримав дисциплінарну справу

Ухвали про арешт майна вилучатимуть з Реєстру судових рішень на рік, а судді зможуть самі визначати, яка інформація підлягає закриттю

Як повний, так і загальний доступ до ухвал про арешт майна та про тимчасовий доступ до речей і документів в Реєстрі судових рішень закриватимуть на рік після прийняття – НАЗК назвало законопроект корупціогенним.

Верховна Рада збирається заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації та військового обліку

З публічної частини Реєстру судових рішень вилучать рішення, винесені по справах щодо військовозобов’язаних та військовослужбовців – практика щодо мобілізації стане закритою для громадськості.

Для спадкоємців пропонують встановити заборону відмовлятися від боргів спадкодавця

Пропонується встановити заборону відмови від прийняття спадщини у випадку наявності боргів за зобов’язаннями спадкодавця перед кредиторами до їх задоволення межах вартості спадщини.

Вища рада правосуддя пропонує надати їй право відкликати з ОП подання про призначення суддів

Комітет з питань правової політики до другого читання законопроекту 9439 може додати право Вищої ради правосуддя відкликати подання про призначення суддів, подані до Офісу Президента, у разі отримання даних від НАБУ чи СБУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео