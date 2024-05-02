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Для наследников предлагают установить запрет отказываться от долгов наследодателя

10:39, 2 мая 2024
Предлагается установить запрет отказа от принятия наследства в случае наличия долгов по обязательствам наследодателя перед кредиторами до их удовлетворения в пределах стоимости наследства.
Для наследников предлагают установить запрет отказываться от долгов наследодателя
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Отказаться от наследства, если у наследодателя были долги, будет невозможно. Соответствующая идея заложена в законопроект 11220 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по урегулированию некоторых вопросов отказа от принятия наследства наследником в случае наличия требований кредиторов по обязательствам наследодателя. Автором выступает народный депутат Александр Лукашев из фракции «Восстановление Украины».

Как указывает автор, по Гражданскому кодексу наследник по завещанию или по закону может отказаться от принятия наследства. Вместе с этим, бывают случаи, когда имущество, полученное наследником по наследству, обременено определенными долговыми обязательствами. В таком случае статьей 1282 Гражданского кодекса предусматривается обязательство для наследника удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, наследуемого.

Однако, пишет депутат, учитывая определенное законодательством право на отказ от принятия наследства, во избежание обращения взыскания на имущество в счет погашения долга, часто наследники отказываются от принятия уже наследуемого имущества с нарушением принципов добродетели и добросовестности в гражданских правоотношениях, для сокрытия должником своих активов от обращения на них взыскания отдельными кредиторами по обязательствам должника, причиняя тем самым ущерб такому кредитору.

Также Лукашев ссылается на позицию Верховного Суда в постановлении от 6 октября 2022 года по делу №904/624/19, где говорится, что договор, заключенный во избежание выполнения договора и обязательства по уплате долга, является злоупотреблением правом на заключение договора и распоряжение собственностью, поскольку делает невозможным выполнение обязательства и наносит ущерб кредитору. Такой договор может считаться фраудаторным и может быть признан судом недействительным по иску лица, право которого нарушено, т.е. кредитора.

«К подобным выводам пришел Верховный Суд в постановлении от 9 февраля 2023 года по делу №910/12093/20» - добавляет депутат.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно, по мнению автора, внести изменения в статьи 1273, 1274 Гражданского кодекса Украины, которыми предусматривается установить запрет отказа от принятия наследства в случае наличия долгов по обязательствам наследодателя перед кредиторами до их удовлетворения в пределах стоимости имущества, полученного в наследство, в порядке, определенном настоящим Кодексом.

Автор: Наталья Мамченко

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