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Для спадкоємців пропонують встановити заборону відмовлятися від боргів спадкодавця

10:39, 2 травня 2024
Пропонується встановити заборону відмови від прийняття спадщини у випадку наявності боргів за зобов’язаннями спадкодавця перед кредиторами до їх задоволення межах вартості спадщини.
Для спадкоємців пропонують встановити заборону відмовлятися від боргів спадкодавця
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Відмовитися від спадщини, якщо спадкодавець мав борги, буде неможливо. Відповідна ідея закладена у законопроект 11220 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання деяких питань відмови від прийняття спадщини спадкоємцем у випадку наявності вимог кредиторів за зобов’язаннями спадкодавця. Автором виступає народний депутат Олександр Лукашев з фракції «Відновлення України».

Як вказує автор, за Цивільним кодексом спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини. Разом з цим, трапляються випадки коли майно отримане спадкоємцем у спадщину обтяжене певними борговими зобов’язаннями. У такому разі, статтею 1282 Цивільного кодексу передбачається зобов’язання для спадкоємця задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину.

Однак, пише депутат, враховуючи визначене законодавством право на відмову від прийняття спадщини, з метою уникнення звернення стягнення на майно в рахунок погашення боргу, часто спадкоємці відмовляються від прийняття вже успадкованого майна з порушенням принципів доброчесності та добросовісності у цивільних правовідносинах, для приховування боржником своїх активів від звернення на них стягнення окремими кредиторами за зобов`язаннями боржника, завдаючи тим самим шкоди такому кредитору.

Також Лукашев посилається на позицію Верховного Суду у постанові від 6 жовтня 2022 року у справі №904/624/19, де йдеться про те, що договір, який укладений з метою уникнення виконання договору та зобов`язання зі сплати боргу, є зловживанням правом на укладення договору та розпорядження власністю, оскільки унеможливлює виконання зобов`язання і завдає шкоди кредитору. Такий договір може вважатися фраудаторним та може бути визнаний судом недійсним за позовом особи, право якої порушено, тобто кредитора.

«До подібних висновків дійшов Верховний Суд у постанові від 9 лютого 2023 року у справі №910/12093/20» - додає депутат.

Враховуючи вищевикладене, доцільним, на думку автора, є внесення змін до статей 1273, 1274 Цивільного кодексу України, якими передбачається встановити заборону відмови від прийняття спадщини у випадку наявності боргів за зобов’язаннями спадкодавця перед кредиторами до їх задоволення межах вартості майна, одержаного у спадщину, в порядку, визначеному цим Кодексом.

Автор: Наталя Мамченко

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