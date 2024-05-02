ПФУ остановил выплату пенсий пенсионерам-ВПЛ, которые не прошли идентификацию

Выплату пенсий возобновят после того, как пенсионеры пройдут идентификацию.

До 31 марта для пенсионеров, ставших внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года, продолжался процесс прохождения физической идентификации. Это было необходимо для того, чтобы проверить, действительно ли средства от государства получает именно тот человек, которому они назначены.

Как отмечают в ПФУ, в марте срок выплаты пенсии без прохождения идентификации – завершился.

Поэтому пенсионеры, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию, могут сделать это и сейчас и тогда, после ее прохождения, пенсия будет выплачена за все месяцы, за которые человек не получал ее в связи с непрохождением идентификации.

Если пенсионер из числа ВПЛ прошел идентификацию, но не получил пенсию в апреле, – финансирование выплаты будет возобновлено в ближайший период, после поступления в Пенсионный фонд информации об установлении личности (если идентификация проведена не в ПФУ).

В течение апреля Ощадбанк уже передал Пенсионному фонду дополнительные перечни пенсионеров, прошедших идентификацию. Таким лицам перечисление пенсий на банковские карты уже возобновлено.

Дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлением о возобновлении выплаты не нужно.

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