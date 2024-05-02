ПФУ зупинив виплату пенсій пенсіонерам-ВПО, які не пройшли ідентифікацію

Виплату пенсій відновлять після того, як пенсіонери пройдуть ідентифікацію.

До 31 березня для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року, тривав процес проходження фізичної ідентифікації. Це було необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені.

Як наголошують у ПФУ, у березні термін виплати пенсії без проходження ідентифікації – завершився.

Тож пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію, можуть зробити це і зараз і тоді, після її проходження, пенсія буде виплачена за всі місяці, за які людина не отримувала її у звʼязку непроходженням ідентифікації.

Якщо пенсіонер з числа ВПО пройшов ідентифікацію, але не отримав пенсію в квітні, – фінансування виплати буде поновлено у найближчий період, після надходження до Пенсійного фонду інформації про встановлення особи (якщо ідентифікація проведена не в ПФУ).

Протягом квітня Ощадбанк вже передав Пенсійному фонду додаткові переліки пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію. Таким особам перерахування пенсій на банківські картки вже відновлено.

Додатково звертатись до органів Пенсійного фонду України із заявою про поновлення виплати не потрібно.

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