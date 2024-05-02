Потрібні гарантії: Дмитро Кулеба прокоментував можливість переговорів з рф найближчим часом

За словами очільника МЗС, є лише два способи довести росію до ситуації, коли вона діятиме добросовісно.

Фото: rbc.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував майбутній Глобальний саміт миру, який пройде 15 і 16 червня у Швейцарії, і пояснив, чому туди не запросили росію, яка розв'язала повномасштабну війну проти України. Про це він розповів у інтерв’ю Foreign Policy.

Зокрема, журналіст запитав у очільника МЗС, чи є сенс проводити саміт без сторони, яка розв’язала війну.

«Ваша теза справедлива, якщо ви розглядаєте війну, яку росія розпочала проти України, за допомогою підручникової дипломатії, тому що всі підручники, з яких ми вчилися, говорять нам, що для переговорів потрібні дві сторони.

Наш підхід виходить із реальності та досвіду, який ми отримали з 2014 по 2022 рік, тому що агресія проти України почалася в 2014 році. З 2014 по 2022 рік у нас було майже 200 раундів переговорів з росією в різних форматах, з посередниками та на двосторонній основі. Але нічого не вийшло. Це закінчилося масштабним вторгненням [2022 року]», — зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що є лише два способи довести країну-агресора до ситуації, коли вона діятиме добросовісно.

«Тож ми знаємо, що немає сенсу мати росію за столом переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вони діятимуть добросовісно. Є лише два способи довести росію до ситуації, коли вона діятиме добросовісно. Перший – це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які поділяють однакові принципи та однакові підходи. Ось чому саміт не передбачає участі рф. Тому що мета цього саміту – об’єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуватимуться подальші дії.

Після цього може відбутися спілкування з рф і рф може бути частиною переговорів. Тому що ви праві: зрештою, ви не можете покласти край війні без обох сторін», — розповів Дмитро Кулеба.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф має конкретний план щодо зриву Глобального саміту миру.

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