Практика судов
  1. В Украине

Нужны гарантии: Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность переговоров с рф в ближайшее время

10:40, 2 мая 2024
По словам главы МИД, есть только два способа довести россия до ситуации, когда она будет действовать добросовестно.
Нужны гарантии: Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность переговоров с рф в ближайшее время
Фото: rbc.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал предстоящий Глобальный саммит мира, который пройдет 15 и 16 июня в Швейцарии, и объяснил, почему туда не пригласили россию, развязавшую полномасштабную войну против Украины. Об этом он рассказал в интервью Foreign Policy.

В частности, журналист спросил у главы МИД, есть ли смысл проводить саммит без развязавшей войну стороны.

«Ваш тезис справедлив, если вы рассматриваете войну, которую россия начала против Украины, с помощью учебной дипломатии, потому что все учебники, по которым мы учились, говорят нам, что для переговоров нужны две стороны.

Наш подход исходит из реальности и опыта, который мы получили с 2014 по 2022 год, потому что агрессия против Украины началась в 2014 году. С 2014 по 2022 год у нас было около 200 раундов переговоров с россией в разных форматах, с посредниками и на двусторонней основе. Но ничего не вышло. Это закончилось масштабным вторжением [2022]], - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что есть всего два способа довести страну-агрессора до ситуации, когда она будет действовать добросовестно.

«Итак, мы знаем, что нет смысла иметь россию за столом переговоров, если вы не можете гарантировать, что они будут действовать добросовестно. Есть только два способа довести россию до ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый – это успех на поле боя, а второй – наличие коалиции стран, разделяющих одинаковые принципы и одинаковые подходы. Вот почему саммит не предполагает роли рф. Потому что цель этого саммита – объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых будут строиться дальнейшие действия.

После этого может произойти общение с рф и рф может быть частью переговоров. Потому что вы правы: в конце концов, вы не можете покончить с войной без обеих сторон», — рассказал Дмитрий Кулеба.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рф есть конкретный план по срыву Глобального саммита мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для наследников предлагают установить запрет отказываться от долгов наследодателя

Предлагается установить запрет отказа от принятия наследства в случае наличия долгов по обязательствам наследодателя перед кредиторами до их удовлетворения в пределах стоимости наследства.

Высший совет правосудия предлагает предоставить ему право отзывать из ОП представления о назначении судей

Комитет по вопросам правовой политики ко второму чтению законопроекта 9439 может добавить право Высшего совета правосудия отзывать представления о назначение судей, поданные в Офис Президента, в случае получения данных от НАБУ или СБУ.

Верховная Рада решила выполнить «пилотное» решение ЕСПЧ от 2020 года по защите прав лиц, содержащихся под стражей

Впрочем, как указало ГНЭУ, законопроектом не решен вопрос о полномочиях комиссии по рассмотрению жалоб принимать обязательные решения, подлежащие исполнению, с указанием надлежащего способа восстановления нарушенных прав в случае установления факта содержания лиц в ненадлежащих условиях.

Комитет рекомендовал одобрить законопроект о повышении зарплаты госслужащим аппаратов отдельных судов

Расходы на введение регионального коэффициента к должностным окладам госслужащих аппаратов судов будут составлять 406,1 млн грн ежегодно.

Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 9439 о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео