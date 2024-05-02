Нужны гарантии: Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность переговоров с рф в ближайшее время

По словам главы МИД, есть только два способа довести россия до ситуации, когда она будет действовать добросовестно.

Фото: rbc.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал предстоящий Глобальный саммит мира, который пройдет 15 и 16 июня в Швейцарии, и объяснил, почему туда не пригласили россию, развязавшую полномасштабную войну против Украины. Об этом он рассказал в интервью Foreign Policy.

В частности, журналист спросил у главы МИД, есть ли смысл проводить саммит без развязавшей войну стороны.

«Ваш тезис справедлив, если вы рассматриваете войну, которую россия начала против Украины, с помощью учебной дипломатии, потому что все учебники, по которым мы учились, говорят нам, что для переговоров нужны две стороны.

Наш подход исходит из реальности и опыта, который мы получили с 2014 по 2022 год, потому что агрессия против Украины началась в 2014 году. С 2014 по 2022 год у нас было около 200 раундов переговоров с россией в разных форматах, с посредниками и на двусторонней основе. Но ничего не вышло. Это закончилось масштабным вторжением [2022]], - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что есть всего два способа довести страну-агрессора до ситуации, когда она будет действовать добросовестно.

«Итак, мы знаем, что нет смысла иметь россию за столом переговоров, если вы не можете гарантировать, что они будут действовать добросовестно. Есть только два способа довести россию до ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый – это успех на поле боя, а второй – наличие коалиции стран, разделяющих одинаковые принципы и одинаковые подходы. Вот почему саммит не предполагает роли рф. Потому что цель этого саммита – объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых будут строиться дальнейшие действия.

После этого может произойти общение с рф и рф может быть частью переговоров. Потому что вы правы: в конце концов, вы не можете покончить с войной без обеих сторон», — рассказал Дмитрий Кулеба.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рф есть конкретный план по срыву Глобального саммита мира.

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