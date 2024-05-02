Обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя: что следует знать

Решения, действия или бездействие исполнителя и должностных лиц органов государственной исполнительной службы по исполнению судебного решения могут быть обжалованы сторонами, другими участниками и лицами в суд, выдавший исполнительный документ.

Министерство юстиции Украины объясняет нюансы обжалования решений, действий или бездействия государственного исполнителя.

Порядок обжалования решений, действий или бездействия исполнителей и должностных лиц органов государственной исполнительной службы определен статьей 74 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Решения, действия или бездействие исполнителя и должностных лиц органов государственной исполнительной службы по исполнению судебного решения могут быть обжалованы сторонами, другими участниками и лицами в суд, выдавший исполнительный документ, в порядке, предусмотренном законом.

Обжаловать решения, действия или бездействие исполнителей и должностных лиц органов государственной исполнительной службы по выполнению решений других органов (должностных лиц), в том числе постановлений государственного исполнителя о взыскании исполнительного сбора, постановлений частного исполнителя о взыскании основного вознаграждения, расходов исполнительного производства и штрафов, стороны , другие участники и лица могут в соответствующий административный суд.

Кроме того, взыскиватели и другие участники исполнительного производства (кроме должника) могут подать жалобу на решения, действия или бездействие государственного исполнителя к начальнику отдела, которому непосредственно подчинен государственный исполнитель.

Жалобу на решения, действия и бездействие начальника отдела, которому непосредственно подчинен государственный исполнитель, могут подать руководителю органа государственной исполнительной службы высшего уровня.

Обращаем внимание, что согласно части четвертой статьи 74 Закона Украины «Об исполнительном производстве» жалоба в исполнительном производстве подается исключительно в письменной форме и должна содержать:

наименование органа государственной исполнительной службы, в который она подается;

полное наименование (фамилия, имя и отчество) взыскателя и должника, их места жительства или пребывания (для физических лиц) или месторасположение (для юридических лиц), а также наименование (фамилия, имя и отчество) представителя стороны исполнительного производство, если жалоба подается представителем;

реквизиты исполнительного документа (вид документа, наименование издавшего его органа, день выдачи и номер документа, его резолютивная часть);

содержание обжалуемых решений, действий или бездействия и ссылки на нарушенную норму закона;

изложение обстоятельств, которыми жалобщик обосновывает свои требования;

подпись жалобщика или его представителя с указанием дня подачи жалобы.

Решения и действия исполнителя, должностных лиц органов государственной исполнительной службы по исполнению судебного решения могут быть обжалованы в течение 10 рабочих дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод или законных интересов.

Решение исполнителя об отложении проведения исполнительных действий может быть обжаловано в течение 3 рабочих дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод или законных интересов.

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