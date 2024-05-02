Зеленский заявил о подготовке семи новых документов безопасности с партнерами

Украина подпишет еще семь новых соглашений о безопасности, в том числе с Соединенными Штатами.

Источник фото: .president.gov.ua

Украина готовит еще семь новых двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами. Об этом сказал в вечернем обращении к гражданам Президент Владимир Зеленский.

«Мы готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства – двусторонних соглашений о безопасности. В частности, относительно соглашения о безопасности с Соединенными Штатами... Оружие, финансы, политическое взаимодействие – сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений. Каждая из них поддержит нас и в этом году, и в последующие годы – архитектура безопасности на время до вступления в НАТО», - сказал Президент.

«Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и нашей совместной с партнерами безопасности. Понятно, что особый приоритет – всему, что даст больше защиты от российского террора», - отметил он.

Что касается европейского направления, Владимир Зеленский отметил, что, как и на каждом предварительном этапе интеграции с Евросоюзом, многое зависит именно от активности Украины.

«Украина уже полностью реализовала свою часть обязательств, чтобы в этом июне фактически начать переговоры по вступлению. Работаем, чтобы не было задержек или недоразумений со стороны Евросоюза», – добавил он.

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