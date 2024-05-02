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Зеленський заявив про підготовку семи нових безпекових документів із партнерами

10:42, 2 травня 2024
Україна підпише ще сім нових безпекових угод, зокрема зі Сполученими Штатами.
Зеленський заявив про підготовку семи нових безпекових документів із партнерами
Джерело фото: president.gov.ua
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Україна готує ще сім нових двосторонніх безпекових угод, зокрема зі Сполученими Штатами. Про це сказав у вечірньому зверненні до громадян Президент Володимир Зеленський.

«Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод. Зокрема щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами... Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і стосовно деяких із них уже є попередній текст угод. Кожна з них підтримає нас і цього року, і в наступні роки – безпекова архітектура на час до вступу в НАТО», - сказав Президент.

«Наповнюємо драфти угод сильнішими можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору», - зауважив він.

Щодо європейського напрямку, Володимир Зеленський зазначив, що як і на кожному попередньому етапі інтеграції з Євросоюзом, багато залежить саме від активності України.

«Україна вже повністю реалізувала свою частину зобов’язань, щоб у цьому червні фактично розпочати переговори щодо вступу. Працюємо, щоб не було затримок чи непорозумінь із боку Євросоюзу», - додав він.

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