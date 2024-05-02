Практика судів
  1. В Україні

Чи може директор підприємства з власної ініціативи встановити собі режим неповного робочого часу

21:27, 2 травня 2024
Керівник має звернутися до загальних зборів учасників із проханням про встановлення режиму неповного робочого часу.
Чи може директор підприємства з власної ініціативи встановити собі режим неповного робочого часу
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи може директор підприємства з власної ініціативи встановити собі режим неповного робочого часу.

Так, для керівництва господарською діяльністю організації власник (власники) або уповноважений ним орган призначає керівника організації, з яким, відповідно до статті 65 Господарського кодексу України, укладається договір або контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Якщо установчими документами, трудовим договором або контрактом з керівником не визначено особливий порядок погодження питання щодо встановлення йому неповного робочого часу, трудовий договір або контракт не укладався, керуватися необхідно нормами статті 56 КЗпП України, якими визначено: як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень може встановлюватись за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, тобто за угодою сторін, що уклали трудовий договір.

Виходячи з викладеного, керівник має звернутися до загальних зборів учасників із проханням про встановлення режиму неповного робочого часу. Якщо таке прохання буде задоволено, підставою для видання наказу про встановлення керівнику режиму неповного робочого часу є протокол (витяг з протоколу) зборів учасників товариства.

Якщо у трудовому договорі (контракті) директора зазначено режим його роботи, необхідно внести до нього відповідні зміни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсумки іспиту під час конкурсу на посади суддів Конституційного Суду: кого з кандидатів визнали достойним посади судді КСУ

На посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів претендують судді Верховного Суду Алла Олійник та Олександра Яновська.

Верховний Суд пояснив, коли відсутній умисел на перешкоджання законній професійній діяльності журналіста

Потерпілий як журналіст не був зовнішньо забезпечений документами, знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення особи представника преси.

За зачинене укриття штрафуватимуть на місці до 17 тисяч грн, а у разі загибелі людей порушникам загрожуватиме до 8 років позбавлення волі

Виносити постанови про штрафи на місці стосовно зачинених укриттів будуть державні інспектори ДСНС.

За 3 місяці 2024 року з держслужбовців на військову службу пішло 42 людини, 38 з яких – жінки

Кількість мобілізованих державних службовців за 3 місяці 2024 року зросла на 42 людини, з яких 38 жінок і 4 чоловіка.

Суддя не зміг вчасно розглянути клопотання про тримання під вартою, тому що його покинули усі секретарі судового засідання

Підозрюваний вийшов на волю, а суддя отримав дисциплінарну справу

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео