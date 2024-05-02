Руководитель должен обратиться к общему собранию участников с просьбой об установлении режима неполного рабочего времени.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, может ли директор предприятия по собственной инициативе установить режим неполного рабочего времени.

Так, для руководства хозяйственной деятельностью организации собственник (собственники) или уполномоченный им орган назначает руководителя организации, с которым согласно статье 65 Хозяйственного кодекса Украины заключается договор или контракт, в котором определяются срок найма, права, обязанности и ответственность руководителя, условия его материального обеспечения, условия освобождения его от должности, другие условия найма по согласованию сторон.

Если учредительными документами, трудовым договором или контрактом с руководителем не определен особый порядок согласования вопроса установления ему неполного рабочего времени, трудовой договор или контракт не заключался, руководствоваться необходимо нормами статьи 56 КЗоТ Украины, которыми определено: как при принятии на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя может устанавливаться по соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом, то есть по соглашению сторон, заключивших трудовой договор.

Исходя из изложенного, руководитель должен обратиться к общему собранию участников с просьбой об установлении режима неполного рабочего времени. Если такая просьба будет удовлетворена, основанием для издания приказа об установлении руководителю режима неполного рабочего времени является протокол (выписка из протокола) собрания участников общества.

Если в трудовом договоре (контракте) директора указан режим его работы, то необходимо внести в него соответствующие изменения.

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