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Украина активизирует усилия по увеличению количества женщин на руководящих должностях в армии

22:00, 2 мая 2024
Около 4 тысяч женщин находятся непосредственно на линии столкновения.
Украина активизирует усилия по увеличению количества женщин на руководящих должностях в армии
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В Украине активизируют усилия по увеличению количества женщин на руководящих должностях в армии. Как сообщили в Минобороны, по состоянию на январь 2024 года общая численность женщин в Вооруженных Силах Украины составила 66,9 тысячи, из которых более 47 тысяч – военнослужащие.

В настоящее время 6,5 тысячи женщин занимают руководящие должности, а около 4 тысяч находятся непосредственно на линии столкновения.

Как отметила заместительница Министра обороны Украины Наталья Калмыкова, идет работа по расширению возможностей для женщин на всех уровнях службы, включая руководящие должности.

«Наши инициативы охватывают гендерное равенство, введение гендерно чувствительного языка и укрепление контроля за соблюдением их прав», - отметила она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Украина стремится увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности. По словам главы Министерства экономики Юлии Свириденко, на данный момент в Украине уже есть заметные результаты: средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов составляет около 30%.

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