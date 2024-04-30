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Україна планує збільшити участь жінок у розмінуванні

18:30, 30 квітня 2024
За словами Юлії Свириденко, середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів уже сягає близько 30%.
Україна планує збільшити участь жінок у розмінуванні
Джерело фото: armyinform.com.ua
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Україна прагне збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

«Гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів як розмінування», - зауважила Міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, на даний момент в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%.

«Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, ми потребуємо більше операторів з розмінування, більше техніки, навчання саперів. Уряд розглядає питання державного фінансування приватних операторів, що дозволить збільшити кількість таких компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії активно приєднуватися до процесу розмінування українських земель», - відмітила Юлія Свириденко.

Перший віцепрем’єр-міністр додала, що в контексті залучення до професійної участі у протимінній діяльності необхідно приділяти увагу представникам соціальних категорій та груп, що становлять особливий інтерес держави.

Уряд націлений забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів та ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та осіб з інвалідністю через залучення до виконання робіт у сфері протимінної діяльності, пишуть у Мінекономіки.

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