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Украина планирует увеличить участие женщин в разминировании

18:30, 30 апреля 2024
По словам Юлии Свириденко, средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов уже составляет около 30%.
Украина планирует увеличить участие женщин в разминировании
Источник фото: armyinform.com.ua
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Украина стремится увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

«Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в частности, и таких важных направлений, как разминирование», - отметила Министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, на данный момент в Украине уже есть заметные результаты: средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов составляет около 30%.

«Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, нам нужно больше операторов по разминированию, больше техники, обучения саперов. Правительство рассматривает вопросы государственного финансирования частных операторов, что позволит увеличить количество таких компаний на рынке Украины, а также заинтересовать международные компании активно вовлекаться в процесс разминирования украинских земель», - отметила Юлия Свириденко.

Первый вице-премьер-министр добавила, что в контексте привлечения к профессиональному участию в противоминной деятельности необходимо уделять внимание представителям социальных категорий и групп, которые представляют особый интерес государства.

Правительство нацелено обеспечить профессиональную реализацию и социальную интеграцию женщин, ветеранов и ветеранок, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов и лиц с инвалидностью, через привлечение к выполнению работ в сфере противоминной деятельности, пишут в Минэкономики.

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